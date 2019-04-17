世界閱讀日走讀台灣 將辦百場活動

2019-04-17 18:02 台灣醒報 記者張朝瑋╱台北報導



文化部長鄭麗君（舉旗者）帶著群眾漫步在台灣博物館園區，聆聽主持人講解樟腦工廠的歷史。（photo by 張朝瑋/台灣醒報） 分享 facebook 文化部長鄭麗君帶著群眾漫步在台灣博物館園區，聆聽主持人講解樟腦工廠的歷史，正式宣告2019世界閱讀日活動開跑！主辦單位指出，此次活動結合各地方政府與博物館，舉辦超過100場活動。鄭麗君表示，此次活動結合各地風土民情，規劃多條行腳路線，讓民眾從腳下了解台灣文化。

鄭麗君在17日的記者會上表示，聯合國於1995年公告4月23日為世界閱讀日，台灣則是到2017年才響應並舉行相關活動，而閱讀不只能豐富人生，更能接近世界，但在現今這個世界不只讀萬卷書，更要行萬里路，因此今年活動以「走讀台灣」為主題，透過串連全台圖書館、博物館與獨立書店，一同規劃融入各地特色的行腳路線，讓參與者在過程中體驗台灣文史地景。

主辦單位表示，此次活動共有620間圖書館、博物館及書店等閱讀空間響應，並將於4月20日至5月5日舉辦超過100場活動，17日舉行的台灣博物館園區內樟腦工廠歷史講解活動，就是讓大家實際了解未來行腳活動的規劃，期待將來民眾能透過更多采多姿的活動，讓台灣的文化於他們的生命中發酵。

多家博物館也紛紛上台介紹他們舉辦的活動，台博館館長洪世佑表示將舉辦「逆光行旅」，藉由台北城歷史相關書籍搭配實地走訪，讓讀者更深入台北過去的故事；台灣文學館則介紹「走讀農民力」活動，將帶領民眾深入碗粿產地認識製程，邊讀邊吃；國家人權博物館則舉辦多場以戒嚴時期為背景的兒童劇，期盼帶領民眾與孩童透過故事了解台灣人權發展。

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