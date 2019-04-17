文博會動動動 台灣新舊文化探索

2019-04-17 18:03 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



文化部長鄭麗君希望透過展覽，讓文創者匯集，並讓民眾體驗台灣深厚的文化。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報） 分享 facebook 「讓觀眾透過視覺、聽覺等不同觀感，感受台灣充滿活力的文創！」2019台灣文博會以「文化動動動」為主題，現場邀請到宜蘭《同根生樂團》，利用笙、柳琴、鋼琴及打擊樂器「中西合璧」，再搭配說唱的方式充新詮釋台語民謠《丟丟銅仔》，輕快的鋼琴與鼓聲搭配抑揚頓挫的國樂，大家都沉醉其中。

台灣文博會將於4月24日展出到5月5日。文化部長鄭麗君17日出席展前記者會，她表示，希望透過文博會讓戲曲、鐵道、搖滾、生活經驗等不同領域的文創者匯聚，讓觀眾同時體會台灣傳統與現代文化的美好。除了台北展區外，還有桃園、台南、台東、屏東等縣市一同參與，讓文化種子擴散。

鄭麗君希望透過文博會，讓更多人看到台灣文創的力量。今年也讓地方政府與台灣博物館、歷史博物館等單位參加盛會，透過公私部門合作，發揮規模效應，提升台灣文創產業發展，讓更多人看見台灣強大的文化創新。

「本次文博會比以往規模更大，除了華山，也會在台北機廠（松菸文創園區旁）、花博公園爭艷館等地同步展出。」鄭麗君說，另外這次也跟其它地方政府與地方創生團體合作，從不同地區、不同主題（鐵道史、文創、藝文表演等）讓民眾了解台灣文化發展的歷史。

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