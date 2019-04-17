免費成人健檢使用率 40到44歲男性僅兩成最低

2019-04-17 18:00 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



身體健康，是一切的基石，民眾常因工作或自身需求而做健檢，但卻沒善用政府提供的免費健康檢查。國民健康署表示，目前提供40歲至64歲民眾，每3年1次、55歲以上原住民及65歲以上民眾，每年1次成人健檢服務，但據最新統計顯示，40至44歲男性，僅兩成使用免費成人健檢服務，成為最輕忽健檢的一群。

國健署今公布106年成人預防保健服務資料，提供40歲至64歲民眾，每3年1次、55歲以上原住民及65歲以上民眾，每年1次成人健檢服務，全國共188萬人接受服務。利用率最高者，為60至64歲族群（38.5％），其中女性利用率4成3大於男性3成2；而統計也發現，利用率最低者，為40到44歲族群（23.7％），其中女性利用率2成6，男性僅2成（20.6％）。

國健署慢性疾病防治組組長陳妙心表示，民眾若不舒服時，就會直接上診所或醫院看診，免費成人健檢的美意，就是想在疾病未發生前，就提前透過檢查來預防。許多民眾不知政府有提供成人免費健檢服務，雖提供項目不多、屬較基本檢查，但仍是重要項目。包括抽血（檢查血糖、血脂、腎肝功能、尿蛋白檢查）、自填健康行為問卷（如吸菸、喝酒、嚼檳榔及運動習慣）與醫師諮詢跟基本檢查（血壓、腰圍量測及BMI計算）等，來及早發現問題與治療。

陳妙心說，目前免費健檢使用率較低的族群中，40到44歲男性近三年都最低，106年僅20.6％，105年更跌破兩成，僅19.8%，104年則為20.5％。陳妙心說，40不惑，研判為40到44歲男性正值事業顛峰期，同時兼顧家庭經營等重要階段，反而忽略自身的身體健康，顯示男性較易輕忽健檢的重要性。

國健署署長王英偉呼籲，民眾40歲過後，每3年就該接受成人健檢服務，若越晚發現潛藏疾病危險因子，預防效果越有限，治療成本就相對提高；目前全國共有6千多家醫療院所提供服務，年滿40歲民眾可多善用。