酒駕再犯率達3成 馬偕介入治療後銳減

2019-04-17 17:56 中央社 台北17日電



酒駕取締件數年逾10萬件，再犯率達31.3%，已成嚴重社會問題。馬偕醫院近年治療500名酒駕慣犯，發現酒駕者大多不了解酒精對腦部的影響，經治療、教育後再犯率降至3%。

根據警政署統計，全國酒駕取締件數近10年來，每年都高達10萬件以上；按法務部107年統計，酒駕者再犯比率高達31.3%，平均每3名酒駕者就有1人會再犯。

為了降低酒駕者再犯率，馬偕醫院104年起執行「建構問題性飲酒與酒癮者醫療及社會復健服務模式計畫」，由台北區監理所合作轉介近500名危險性飲酒個案，並展開治療。

主持這項計畫的馬偕紀念醫院精神醫學部主任方俊凱表示，造成酒駕的主因除了僥倖心態、酒癮外，多數人對於酒精的知識也明顯不足，自以為飲酒後行為還是可以控制，殊不知腦部早已受到酒精影響，失去原有判斷能力及反應力。

方俊凱說，酒癮治療以生理、心理、家庭等3大面向切入，盼個案戒酒或學會理性飲酒，降低酒駕發生率，500名個案經持續6個月治療，成功將酒駕再犯率降低至3%，遠低於法務部107年統計的酒駕累犯比率31.3%。

馬偕醫院酒癮戒治方案特約心理師施寶雯表示，在監理站轉介治療的個案中，有一名從事水電工的男性，多年前因創業及婚姻失敗情緒低落染上酒癮，嚴重到需要酒精才能入睡。

該名男性不僅多次因酒精引起幻覺及身體不適進出醫院，甚至因酒駕進入看守所也無法改變飲酒習慣，長期下來兒女情緒發展也受到影響，後來在監理站轉介下，他總算到醫院治療，經治療及多次心理諮商後，已成功將飲酒次數降到每1到2個月一次，也順利返回職場。

台北區監理所副所長江澍人表示，酒駕是嚴重的交通安全問題，更應以積極、正面的方式面對，自監理所與馬偕醫院團隊合作以來，發現道安講習課程後是個案戒酒動機最高的時候，因此決定在道安講習酒駕專班參與人數最多的板橋監理站，設立全國第一個「酒精知識諮詢關懷櫃檯」。

江澍人說，關懷櫃檯服務項目包括酒精知識衛教、減害飲酒諮詢、酒精使用疾患評估與轉介治療，預估每年可接觸近8000人次的酒駕學員，盼幫助更多人重返人生軌道。