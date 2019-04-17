親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
愛地球綠生活
手術虛報A健保
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

日職／王柏融次打席獲保送 扛三棒上壘率百分百

3度協商宣告破局 長榮空服員恐醞釀罷工

低血糖勿忽視 嚴重度如心肌梗塞

2019-04-17 17:54台灣醒報 記者施養正╱台北報導

「低血糖若未注意，嚴重者可致死！」中華民國糖尿病衛教協會秘書長王治元17日於「解開枷鎖，正視低血糖」記者會中指出，除高血糖外，低血糖也是糖尿病患者需控制的關鍵，尤其夜間睡眠發生的症狀更不易察覺，嚴重者程度如心肌梗塞，若未及時就醫可能休克或致死。

低血糖症狀易被忽略

王治元表示，目前全台共有227萬糖尿病患者，當中有逾6成病友對於血糖控制不佳，更有95%的病友曾發生低血糖狀況，低血糖也讓患者家屬每年增加超過4萬元醫療支出。

他說，目前台灣民眾對於低血糖的認識不足。日前新聞才報導，一名病友因為低血糖，在公車上飲食被同車乘客怒罵，場面極其尷尬。王治元說，近10年來因低血糖送急診的人數激增5倍，呼籲民眾若發生冒冷汗、心悸或莫名無力等情況應盡速就醫。

中華民國糖尿病病友協會監事張雷鳴也指出，常有病友認為睡前及隔天早上血糖正常就是沒問題，但可能在熟睡期間出現低血糖症狀，因身體的反射機制啟動，才使隔天清早回歸正常，他提醒，病友若早上起床發現衣服因流汗濕透，可能就是發生低血糖的徵兆。

影響範圍廣大

「低血糖通常家屬，甚至患者自己都不曾察覺。」張雷鳴說，低血糖因不易察覺，容易影響患者及家人的生活，不僅晚上無法安穩入眠，也可能因大眾誤解，逐漸自我封閉。他也說，低血糖患者不應過度興奮和過度運動，且若周遭親友能認識低血糖的相關知識，更有助於預防，讓病友遠離險境。

患有第一型糖尿病的鄭蓉說，她是在9歲時與家人去吃大餐後腸胃不適，經診斷後才確認是糖尿病發作，鄭蓉表示，現在是大學生的她，晚上常常得跟同學討論報告，半夜容易因為低血糖驚醒，嚴重影響隔天上課精神，更有次上台報告時因為低血糖發作，因同組同學及時發現才度過難關。

她強調，在經歷這次驚險經驗後，她認為低血糖問題不在補救，而必須在飲食和胰島素的使用上多注意。

【更多精采內容，詳見

患者糖尿病
衝不了澎湖花火節 小編怒送小七 500 元商品卡

相關新聞

台灣虎航超大氣 18日開始推出三天促銷活動

2019-04-17 16:26

她9歲確診糖尿病 認真控血糖卻差點在講台上倒下

2019-04-17 16:00

年領171萬股息！老手教你避開高息股投資三大雷區

2019-04-17 13:37

《與惡》逼視台灣集體心靈創傷 陳妤演活殺人犯妹妹：多想想與善的距離

2019-04-17 13:36

台灣著名收藏家【清翫雅集】第六屆理事長許作鈿辭世 享年68歲

2019-04-17 16:37

「天民樓」藏品釋出 將蘊釀出新的一波元明青花熱

2019-04-17 16:34

免費成人健檢使用率 40到44歲男性僅兩成最低

2019-04-17 18:00

影／林佳龍：台鐵新票務系統功能確實比高鐵好

2019-04-17 15:35

衛福部是否對「痛痛女孩」再上訴 他透露關鍵要素

2019-04-17 15:33

26歲妙齡女咳嗽遲遲未好 診斷竟是肺癌第三期

2019-04-17 15:17

三分交通七分觀光 林佳龍：金門大橋是有溫度的橋

2019-04-17 14:59

立委提案 盼自行車合法載幼童

2019-04-17 14:29

世界閱讀日 文化部推走讀台灣

2019-04-17 14:22

痛痛女孩案勝訴 立委：保障人民勿上訴

2019-04-17 14:16

環境關懷設計競賽 得獎作品揭曉

2019-04-17 14:11

擔心癌擴散不做切片？ 醫：有切片才能治療

2019-04-17 13:57

壽星被砸蛋糕刀叉直入腦袋 無痛無外傷原因離奇

2019-04-17 13:13

高齡產婦存在子宮頸閉鎖不全風險 　

2019-04-17 13:08

切除癌兆又重建乳房 醫助女患者重見藍天

2019-04-17 12:51

立委質疑台鐵新票務App沒驗收 林佳龍：有民代搞不清楚

2019-04-17 12:36

機車駕訓班補助1000元 4月16日開跑！

2019-04-17 12:17

食藥署首度公布缺藥原因 常見原因不是健保砍價

2019-04-17 12:15

憂泰寧事件再現 食藥署擬將救命藥列必要藥品清單

2019-04-17 12:12

3.2萬國一女生接種HPV疫苗 30例不良反應目前無大礙

2019-04-17 12:07

小時候最討厭的電視節目？八年級生怨：根本卡通終結者

2019-04-17 12:00

金馬跟著唱翻天！重返K歌帶動唱的古早觀影體驗

2019-04-17 11:49

世界閱讀日 鄭麗君向財政部喊話出版減稅

2019-04-17 11:39

影／嚴重型氣喘險奪命 他如今病情改善還能爬山

2019-04-17 11:38

表揚台鐵66位模範勞工 林佳龍承諾提高福利

2019-04-17 11:33

「痛痛女孩」家屬首度現身 衛福部未鬆口是否上訴

2019-04-17 11:21

空氣污染毒害 研究指住在主要道路旁兒童發展遲緩機率高

2019-04-17 11:09

電動自行車改裝逾速限25公里 立委提案提高罰鍰

2019-04-17 11:02

婦人高舉手像自由女神疏緩痠痛 原是頸椎椎間盤破裂

2019-04-17 10:51

再宣導3個月 大貨車禁行舊蘇花延到7月17日再開罰

2019-04-17 10:48

綜合維他命不是每天狂塞就好！你應該知道怎麼選

2019-04-17 10:34

耳內有異物卻看不到 醫師用耳滴劑解決

2019-04-17 10:09

這些法修正 北門旁三種美學並列可望不復見

2019-04-17 10:05

工程師搖身成「有故事的人」單車環球61國繼續騎

2019-04-17 09:49

音樂絕對不是單獨一人的事！小提琴大師林昭亮的教育哲學

2019-04-17 09:41
看更多

熱門文章

媽媽常說「最討厭你爸」卻在丈夫生病後天天以淚洗面

2019-04-16 20:14

薪資不到2萬3遭檢舉 慣老闆怒飆：10幾年來沒人投訴

2019-04-17 11:28

女生都愛名牌車？ 網PO文叫屈掀正反論戰

2019-04-16 21:07

每日星座運勢／雙魚適合開始新計畫 總體運勢旺盛

2019-04-17 00:00

最強背殺！ 和服正妹的真面目 「我阿嬤啦…」

2019-04-17 14:19

3月大嫩嬰長菜花 竟是阿嬤換尿布害的

2019-04-17 00:12

吳德榮：周四天氣不穩定 周五起注意強對流

2019-04-17 07:22

燉大骨湯能補鈣長高高？ 營養師的解答讓媽媽超驚訝

2019-04-17 07:12

結婚不能只登記！父母擔心被說閒話 竟逼她辦婚宴訂喜餅

2019-04-16 21:28

好天氣只到明天！ 周五起不穩定天氣持續到周末

2019-04-17 09:17

超萌！小7「迪士尼夢幻露營」全新集點4/24分兩波開跑，復古露營燈、蘑菇傘快搶

2019-04-17 15:53

他每隔10分鐘狂設鬧鐘 就怕忘了載愛妻下班

2019-04-16 22:17

慢性下呼吸道病死亡率冠全國 南投縣將告中火公共危險

2019-04-16 18:07

台中某醫院今再添2人染麻疹 院內群聚感染達10人

2019-04-16 19:37

她9歲確診糖尿病 認真控血糖卻差點在講台上倒下

2019-04-17 16:00

「鰻魚飯半價」再送「買1送1券」！60年江戶川鰻魚飯店4月17開幕

2019-04-17 10:49

漁業署基隆漁港會勘 漁民布條「先顧八肚，再顧七逃」

2019-04-16 20:02

快把握！越愛你越深的3個星座 摩羯喜歡慢慢來、金牛會死心踏地

2019-04-16 22:15

婦科疑浮濫申報達文西手術 台大教授說話了

2019-04-16 18:20

侯佩岑美腿秀千萬卡地亞珠寶 當男生宿舍舍監很滿足

2019-04-16 23:09

工程師搖身成「有故事的人」單車環球61國繼續騎

2019-04-17 09:49

麥當勞「黑堡」回歸！ 5月再推「綠堡」莎莎脆鷄腿風味

2019-04-17 00:18

【我見我思】林彥佑／拿著破鈔票的老先生

2019-04-17 06:00

影／汪洋中一條狗！離岸220公里 游到鑽油平台獲救

2019-04-17 12:32

【生活點滴】郎英／良民證

2019-04-17 06:00

再宣導3個月 大貨車禁行舊蘇花延到7月17日再開罰

2019-04-17 10:48

【心情點滴】米林／不要忽視孩子的權益

2019-04-17 06:00

最夯台劇「我們與惡的距離」追了沒？誠品南西4/21辦特映一次看8集

2019-04-16 20:22

達文西手術疑申報浮濫 李秉穎：健保署沒審查責任？

2019-04-16 18:20

壽星被砸蛋糕刀叉直入腦袋 無痛無外傷原因離奇

2019-04-17 13:13

漂流外海220公里 小狗將由救命鑽油平台工人領養

2019-04-16 22:19

孩子不愛喝水？專家用這招讓孩子愛上白開水

2019-04-17 10:41

耳內有異物卻看不到 醫師用耳滴劑解決

2019-04-17 10:09

真的不想再聽到「這些」建議！你以為的好意其實帶著評判...

2019-04-17 10:09

全球最胖鸚鵡今年幼鳥數量大增 扭轉滅絕命運

2019-04-17 13:53

IG開箱！台南名店「布萊恩紅茶」新凍飲 這家超商獨賣

2019-04-17 12:41

26歲妙齡女咳嗽遲遲未好 診斷竟是肺癌第三期

2019-04-17 15:17

喘悶腫累 恐是心衰竭警訊

2019-04-16 23:13

史上最強全新能量回彈技術 The North Face新跑鞋腳感再進化

2019-04-16 21:24

日本人氣炸牛排名店「牛かつもと村」5月登台！現炸牛排沾山葵醬更美味

2019-04-17 15:32
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top