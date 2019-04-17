低血糖勿忽視 嚴重度如心肌梗塞

2019-04-17 17:54 台灣醒報 記者施養正╱台北報導



「低血糖若未注意，嚴重者可致死！」中華民國糖尿病衛教協會秘書長王治元17日於「解開枷鎖，正視低血糖」記者會中指出，除高血糖外，低血糖也是糖尿病患者需控制的關鍵，尤其夜間睡眠發生的症狀更不易察覺，嚴重者程度如心肌梗塞，若未及時就醫可能休克或致死。

低血糖症狀易被忽略

王治元表示，目前全台共有227萬糖尿病患者，當中有逾6成病友對於血糖控制不佳，更有95%的病友曾發生低血糖狀況，低血糖也讓患者家屬每年增加超過4萬元醫療支出。

他說，目前台灣民眾對於低血糖的認識不足。日前新聞才報導，一名病友因為低血糖，在公車上飲食被同車乘客怒罵，場面極其尷尬。王治元說，近10年來因低血糖送急診的人數激增5倍，呼籲民眾若發生冒冷汗、心悸或莫名無力等情況應盡速就醫。

中華民國糖尿病病友協會監事張雷鳴也指出，常有病友認為睡前及隔天早上血糖正常就是沒問題，但可能在熟睡期間出現低血糖症狀，因身體的反射機制啟動，才使隔天清早回歸正常，他提醒，病友若早上起床發現衣服因流汗濕透，可能就是發生低血糖的徵兆。

影響範圍廣大

「低血糖通常家屬，甚至患者自己都不曾察覺。」張雷鳴說，低血糖因不易察覺，容易影響患者及家人的生活，不僅晚上無法安穩入眠，也可能因大眾誤解，逐漸自我封閉。他也說，低血糖患者不應過度興奮和過度運動，且若周遭親友能認識低血糖的相關知識，更有助於預防，讓病友遠離險境。

患有第一型糖尿病的鄭蓉說，她是在9歲時與家人去吃大餐後腸胃不適，經診斷後才確認是糖尿病發作，鄭蓉表示，現在是大學生的她，晚上常常得跟同學討論報告，半夜容易因為低血糖驚醒，嚴重影響隔天上課精神，更有次上台報告時因為低血糖發作，因同組同學及時發現才度過難關。

她強調，在經歷這次驚險經驗後，她認為低血糖問題不在補救，而必須在飲食和胰島素的使用上多注意。

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