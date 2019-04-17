喘到讓人斷氣 嚴重氣喘有治療新方

2019-04-17 17:57 中央社 台北17日電



65歲許先生曾長期服藥卻無法控制氣喘，有一次突然發作，送醫後心跳停止17分鐘才搶救回來，目前全台大約1成的氣喘病人屬於這種複雜類型，需要依病情調整藥物以免持續惡化。

65歲許先生今天說，因為氣喘曾有一年中有8個月都在醫院度過。經過檢驗判定後為高嗜酸性白血球偏高引起的嚴重氣喘（E氣喘），在醫師建議下使用新一代生物製劑，氣喘症狀逐漸緩解，也減少了對口服類固醇的需求，還能去爬山健行。

振興醫院內科部部長陶啟偉表示，在台北已有5、6年沒看過許先生這麼嚴重的案例，大部分氣喘病患會依嚴重程度進行階段性治療，恢復狀況良好，台灣約200萬個氣喘病患，約10%屬於嚴重型，症狀較為複雜難控制，常會影響患者生活品質。

陶啟偉解釋，嚴重氣喘再區分為兩種類型，一種為嗜酸性白血球數目增加引起，另一種是免疫球蛋白E過多導致。透過血液測驗就能確認嚴重型氣喘型別，當血液中的嗜酸性白血球數值高於300，即可確診為E氣喘。

陶啟偉說，傳統作法是口服類固醇進行治療。但多數嚴重型氣喘患者擔憂藥物可能帶來的水牛肩、月亮臉等副作用，而自行減少用量甚至停藥；等到再次嚴重發作時，通常已惡化送急診。針對疾病控制不佳的患者，目前新一代生物製劑，可提供治療搭配參考。

陶啟偉提醒，氣喘患者應規律用藥、定期回診，生活也需減少過敏原暴露，如遠離塵蟎、二手菸等；每逢季節更替也應特別注意。此外建議患者，做好自我評估與預防措施，就能降低氣喘發作機率，使症狀得到更有效的控制。