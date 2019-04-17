她9歲確診糖尿病 認真控血糖卻差點在講台上倒下

2019-04-17 16:00 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



今年20歲的鄭同學，9歲那年面對自己一夜之間成為糖尿病患者，她開始學習自己測血糖、打胰島素。談起控制血糖的過程，她說，最麻煩的問題是低血糖，甚至曾經在堂課上台報告前，突然低血糖很不舒服，勉強上台報告。「幾乎都在胡言亂語，只有跟我比較熟的同學才知道我當時正低血糖。」同學飛奔出去幫她買了飲料，才驚險度過難關。

鄭同學的經歷並非個案，據國內調查發現，95％糖尿病患都有過低血糖症狀，長期低血糖造成的血糖震盪，甚至會造成心臟更多的負擔，不僅使併發症如心血管發生率高達4倍，死亡風險也倍增，據統計全台糖尿病患因低血糖送急診人數近十年增加五倍，糖尿病低血糖問題事實上就是隱藏的糖友殺手。

衛福部106年統計，糖尿病為國人十大死因第五位，平均每小時就有1人因此死亡，中華民國糖尿病衛教學會秘書長王治元表示，低血糖，輕則出現自主神經症狀，如冒冷汗、發抖、心悸等問題，嚴重更可能導致嗜睡、不自主地出現怪異行為，甚至昏迷致死。研究顯示嚴重低血糖的糖友較一般糖友高3至4倍心血管疾病發生風險，整體死亡率更增加3至4倍之多。

據健保急診數據資料顯示，10年間糖尿病患者因低血糖送往急診人數即增加5倍，且出現低血糖症狀的患者住院天數也較一般患者多達1周，平均每人每年因低血糖平均醫療費用更額外增加41537台幣，換算整體支出每年更超過264億醫療成本。未能防範低血糖的影響，不只是患者受累，更可能成為糖尿病病患與社會沉重的負擔。