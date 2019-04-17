親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
愛地球綠生活
手術虛報A健保
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

選邊站？郭台銘參選總統 北市議會挺韓國瑜連署生變

當沉默的多數成被操弄的多數 「脫歐」影視中的啟示

她9歲確診糖尿病 認真控血糖卻差點在講台上倒下

2019-04-17 16:00聯合報 記者陳婕翎╱即時報導

今年20歲的鄭同學，9歲那年面對自己一夜之間成為糖尿病患者，她開始學習自己測血糖、打胰島素。談起控制血糖的過程，她說，最麻煩的問題是低血糖，甚至曾經在堂課上台報告前，突然低血糖很不舒服，勉強上台報告。「幾乎都在胡言亂語，只有跟我比較熟的同學才知道我當時正低血糖。」同學飛奔出去幫她買了飲料，才驚險度過難關。

鄭同學的經歷並非個案，據國內調查發現，95％糖尿病患都有過低血糖症狀，長期低血糖造成的血糖震盪，甚至會造成心臟更多的負擔，不僅使併發症如心血管發生率高達4倍，死亡風險也倍增，據統計全台糖尿病患因低血糖送急診人數近十年增加五倍，糖尿病低血糖問題事實上就是隱藏的糖友殺手。

衛福部106年統計，糖尿病為國人十大死因第五位，平均每小時就有1人因此死亡，中華民國糖尿病衛教學會秘書長王治元表示，低血糖，輕則出現自主神經症狀，如冒冷汗、發抖、心悸等問題，嚴重更可能導致嗜睡、不自主地出現怪異行為，甚至昏迷致死。研究顯示嚴重低血糖的糖友較一般糖友高3至4倍心血管疾病發生風險，整體死亡率更增加3至4倍之多。

據健保急診數據資料顯示，10年間糖尿病患者因低血糖送往急診人數即增加5倍，且出現低血糖症狀的患者住院天數也較一般患者多達1周，平均每人每年因低血糖平均醫療費用更額外增加41537台幣，換算整體支出每年更超過264億醫療成本。未能防範低血糖的影響，不只是患者受累，更可能成為糖尿病病患與社會沉重的負擔。

大眾普遍知道高血糖是糖尿病危險因子，事實上，低血糖也會影響患者生活。王治元提醒，糖友應養成常常監測血糖的習慣，尤其剛確診的患者，可透過監測，了解自身在低血糖時的表現為何，建議隨身帶著方糖，低血糖發作時，吃3顆以內的方糖不僅可解決低血糖，還不怕血糖超標。另選擇減少低血糖副作用的藥物、三餐定時定量、規律運動都可預防血糖過大波動。

鄭同學（圖）的經歷並非個案，據國內調查發現，95％糖尿病患都有過低血糖症狀。圖／...
鄭同學（圖）的經歷並非個案，據國內調查發現，95％糖尿病患都有過低血糖症狀。圖／中華民國糖尿病衛教學會提供
分享

糖尿病患者
衝不了澎湖花火節 小編怒送小七 500 元商品卡

相關新聞

年領171萬股息！老手教你避開高息股投資三大雷區

2019-04-17 13:37

《與惡》逼視台灣集體心靈創傷 陳妤演活殺人犯妹妹：多想想與善的距離

2019-04-17 13:36

影／林佳龍：台鐵新票務系統功能確實比高鐵好

2019-04-17 15:35

衛福部是否對「痛痛女孩」再上訴 他透露關鍵要素

2019-04-17 15:33

26歲妙齡女咳嗽遲遲未好 診斷竟是肺癌第三期

2019-04-17 15:17

三分交通七分觀光 林佳龍：金門大橋是有溫度的橋

2019-04-17 14:59

立委提案 盼自行車合法載幼童

2019-04-17 14:29

世界閱讀日 文化部推走讀台灣

2019-04-17 14:22

痛痛女孩案勝訴 立委：保障人民勿上訴

2019-04-17 14:16

環境關懷設計競賽 得獎作品揭曉

2019-04-17 14:11

擔心癌擴散不做切片？ 醫：有切片才能治療

2019-04-17 13:57

壽星被砸蛋糕刀叉直入腦袋 無痛無外傷原因離奇

2019-04-17 13:13

高齡產婦存在子宮頸閉鎖不全風險 　

2019-04-17 13:08

切除癌兆又重建乳房 醫助女患者重見藍天

2019-04-17 12:51

立委質疑台鐵新票務App沒驗收 林佳龍：有民代搞不清楚

2019-04-17 12:36

機車駕訓班補助1000元 4月16日開跑！

2019-04-17 12:17

食藥署首度公布缺藥原因 常見原因不是健保砍價

2019-04-17 12:15

憂泰寧事件再現 食藥署擬將救命藥列必要藥品清單

2019-04-17 12:12

3.2萬國一女生接種HPV疫苗 30例不良反應目前無大礙

2019-04-17 12:07

小時候最討厭的電視節目？八年級生怨：根本卡通終結者

2019-04-17 12:00

金馬跟著唱翻天！重返K歌帶動唱的古早觀影體驗

2019-04-17 11:49

世界閱讀日 鄭麗君向財政部喊話出版減稅

2019-04-17 11:39

影／嚴重型氣喘險奪命 他如今病情改善還能爬山

2019-04-17 11:38

表揚台鐵66位模範勞工 林佳龍承諾提高福利

2019-04-17 11:33

「痛痛女孩」家屬首度現身 衛福部未鬆口是否上訴

2019-04-17 11:21

空氣污染毒害 研究指住在主要道路旁兒童發展遲緩機率高

2019-04-17 11:09

電動自行車改裝逾速限25公里 立委提案提高罰鍰

2019-04-17 11:02

婦人高舉手像自由女神疏緩痠痛 原是頸椎椎間盤破裂

2019-04-17 10:51

再宣導3個月 大貨車禁行舊蘇花延到7月17日再開罰

2019-04-17 10:48

綜合維他命不是每天狂塞就好！你應該知道怎麼選

2019-04-17 10:34

耳內有異物卻看不到 醫師用耳滴劑解決

2019-04-17 10:09

這些法修正 北門旁三種美學並列可望不復見

2019-04-17 10:05

工程師搖身成「有故事的人」單車環球61國繼續騎

2019-04-17 09:49

音樂絕對不是單獨一人的事！小提琴大師林昭亮的教育哲學

2019-04-17 09:41

好天氣只到明天！ 周五起不穩定天氣持續到周末

2019-04-17 09:17

吳德榮：周四天氣不穩定 周五起注意強對流

2019-04-17 07:22

燉大骨湯能補鈣長高高？ 營養師的解答讓媽媽超驚訝

2019-04-17 07:12

台鐵票務App爭議／台鐵：6月總驗收 才付款給廠商

2019-04-17 00:48

台鐵票務App爭議／藍委：應公布合約內容、資金流向

2019-04-17 00:44
看更多

熱門文章

媽媽常說「最討厭你爸」卻在丈夫生病後天天以淚洗面

2019-04-16 20:14

薪資不到2萬3遭檢舉 慣老闆怒飆：10幾年來沒人投訴

2019-04-17 11:28

女生都愛名牌車？ 網PO文叫屈掀正反論戰

2019-04-16 21:07

每日星座運勢／雙魚適合開始新計畫 總體運勢旺盛

2019-04-17 00:00

交通部下令改善 MAZDA柴油車將二度召回

2019-04-16 16:44

最強背殺！ 和服正妹的真面目 「我阿嬤啦…」

2019-04-17 14:19

3月大嫩嬰長菜花 竟是阿嬤換尿布害的

2019-04-17 00:12

吳德榮：周四天氣不穩定 周五起注意強對流

2019-04-17 07:22

燉大骨湯能補鈣長高高？ 營養師的解答讓媽媽超驚訝

2019-04-17 07:12

結婚不能只登記！父母擔心被說閒話 竟逼她辦婚宴訂喜餅

2019-04-16 21:28

好天氣只到明天！ 周五起不穩定天氣持續到周末

2019-04-17 09:17

經期血塊大如仙草塊 22歲女患急性骨髓性血癌

2019-04-16 16:40

他每隔10分鐘狂設鬧鐘 就怕忘了載愛妻下班

2019-04-16 22:17

慢性下呼吸道病死亡率冠全國 南投縣將告中火公共危險

2019-04-16 18:07

台中某醫院今再添2人染麻疹 院內群聚感染達10人

2019-04-16 19:37

漁業署基隆漁港會勘 漁民布條「先顧八肚，再顧七逃」

2019-04-16 20:02

快把握！越愛你越深的3個星座 摩羯喜歡慢慢來、金牛會死心踏地

2019-04-16 22:15

「鰻魚飯半價」再送「買1送1券」！60年江戶川鰻魚飯店4月17開幕

2019-04-17 10:49

「台灣最美飯店」決選出爐！限時好康同步放送

2019-04-16 17:34

兒子牙痛她跑五間牙科 竟全數「預約額滿」不給看診

2019-04-16 17:30

婦科疑浮濫申報達文西手術 台大教授說話了

2019-04-16 18:20

自嘲「事業線不是強項」 邵雨薇辣秀露腰深V泳衣

2019-04-16 17:07

侯佩岑美腿秀千萬卡地亞珠寶 當男生宿舍舍監很滿足

2019-04-16 23:09

工程師搖身成「有故事的人」單車環球61國繼續騎

2019-04-17 09:49

【我見我思】林彥佑／拿著破鈔票的老先生

2019-04-17 06:00

影／汪洋中一條狗！離岸220公里 游到鑽油平台獲救

2019-04-17 12:32

麥當勞「黑堡」回歸！ 5月再推「綠堡」莎莎脆鷄腿風味

2019-04-17 00:18

【生活點滴】郎英／良民證

2019-04-17 06:00

【心情點滴】米林／不要忽視孩子的權益

2019-04-17 06:00

最夯台劇「我們與惡的距離」追了沒？誠品南西4/21辦特映一次看8集

2019-04-16 20:22

達文西手術疑申報浮濫 李秉穎：健保署沒審查責任？

2019-04-16 18:20

壽星被砸蛋糕刀叉直入腦袋 無痛無外傷原因離奇

2019-04-17 13:13

再宣導3個月 大貨車禁行舊蘇花延到7月17日再開罰

2019-04-17 10:48

漂流外海220公里 小狗將由救命鑽油平台工人領養

2019-04-16 22:19

水族館沒用螺栓固定排水孔蓋 無辜海豹寶寶被吸入亡

2019-04-16 17:38

孩子不愛喝水？專家用這招讓孩子愛上白開水

2019-04-17 10:41

耳內有異物卻看不到 醫師用耳滴劑解決

2019-04-17 10:09

真的不想再聽到「這些」建議！你以為的好意其實帶著評判...

2019-04-17 10:09

MAZDA CX-5及MAZDA 6 交通部要求馬自達二度召回檢修

2019-04-16 17:05

超萌！小7「迪士尼夢幻露營」全新集點4/24分兩波開跑，復古露營燈、蘑菇傘快搶

2019-04-17 15:53
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top