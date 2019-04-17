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衛福部是否對「痛痛女孩」再上訴 他透露關鍵要素

2019-04-17 15:33聯合報 記者陳婕翎╱即時報導

國內首宗HPV「痛痛女孩」勝訴，衛福部將於20日內研議決定是否上訴。台灣女人連線與立委林淑芬今召開記者會，認為法院的判決內容合理、合情，也符合社會的期待，呼籲衛生福利部不要再上訴。對此，醫界認為，已提供疫苗與疼痛無相關證據，仍不排除在上訴可能性。

疾病管制署檢疫組醫師林詠青今在記者會上表示，收到判決書全文後，是否再上訴將交由衛生福利部預防接種受害救濟審議小組決定，該審議小組共23名成員，包含15名感染、免疫、神經及病理等醫學專家，及8名法學專家及社會公正人士，也會與主管HPV二價疫苗的國健署商討。疾管署僅為幕僚作業單位，無法介入決議。

長庚醫院兒童感染科主治醫師黃玉成身為預防接種受害救濟審議小組諮詢醫師，他認為，目前尚未拿到法院判決理由書全文，但就目前已知內文，認為還有一些爭點，首先，雖發病與接種時間接近，但時序不一定是相關性；其次，法官認為民眾處於弱勢，應由衛福部負責證明兩者無關聯性，「但審議小組已提供相關文獻與研究，不明白為何法院不採用。」

國健署也提出針對此案是否再上訴考量的要素，國健署署長王英偉強調，對痛痛女孩彙報有同理心，會以不再傷害孩子與家屬為優先，但目前判決與醫學認知可能不一致，國際上HPV疫苗與疼痛間的因果關係大多都是不明確，希望判決跟醫學證明有更多的相關聯性，釐清因果關係，讓社會大眾充分暸解HPV疫苗真相。

台灣女人連線與立委林淑芬今陪同原告Bella的父親現身，請求衛福部不應再上訴，否...
台灣女人連線與立委林淑芬今陪同原告Bella的父親現身，請求衛福部不應再上訴，否則造成受害家庭二度傷害。記者陳婕翎／攝影
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