三分交通七分觀光 林佳龍：金門大橋是有溫度的橋

2019-04-17 14:59 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



交通部高公局上午舉辦金門大橋工程研討會，邀請產官學界分享施工經驗。交通部長林佳龍表示，金門大橋是有溫度的一座橋，帶來觀光、醫療、教育發展，交通部明年有許多環島化的交通設施，盼冰冷建設可呈現溫暖故事。

林佳龍致詞表示，政府有責任縮短城鄉差距，交通帶動金門進入新階段里程碑。交通部將全力以赴面對金門大橋潮差及花崗岩挑戰。國發會前天核定馬祖南北竿大橋。金門大橋後續也有橋梁道路工程。

林佳龍說，金門大橋「三分交通、七分觀光」，這是有溫度的一座橋，帶來觀光、醫療、教育發展。交通部2020年有許多交通環島化設施，包含西濱、蘇花改、南北公路網；鐵道方面有花東鐵路雙軌電氣化，往南到枋寮段，串聯全島連接離島，是讓城鄉均衡發展重要的時間點。盼望冷冰的建設以外，也要呈現溫暖的故事。

金門縣長楊鎮浯說，金門大橋是所有金門人最關心的大橋，爭取20年，將能解決大小金門的交通、醫療、民生問題、觀光模式。

高公局表示，金門大橋工程大金端引橋段上構箱梁在4月11日完成，也代表大金端引橋段22跨結構全數完成，另一重要施工成果是深槽區主橋第一座大型鋼箱圍堰也於4月14日下放定位。接續小金端橋梁全數40墩基樁將於4月底前完成，上部結構已完成18跨，預計小金端引橋段40跨結構將於明年初全數完成。