環境關懷設計競賽 得獎作品揭曉

2019-04-17 14:11 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



前三名獲獎者大合照。圖／環保署提供 分享 facebook 環保署舉辦「2018-2019環境關懷設計競賽」，結果今天揭曉，得獎者除可獲得獎金最高10萬元外，前三名皆可獲環保署補助前往丹麥參加INDEX: Award 2019設計大賽頒獎典禮，並參訪世界級設計組織INDEX: Design to Improve Life。

本次前三名得獎作品，分別為第一名「vita生態淨水系統」、第二名「Presyringe整合型安全針筒針劑」，及第三名「安新輕質節能磚」，由環保署長張子敬頒獎。

環保署表示，為鼓勵全民對於「永續發展」與「創意實踐」的認同與落實，今年是第三度舉辦「環境關懷設計競賽」。

環保署說，第一名的vita生態淨水系統，透過設計讓淨水系統施工簡易且方便安裝及拆卸，讓汙水流入淨水系統，達到淨化水質效果，維持水中好的生態；環保署希望藉由這個競賽，讓民眾發揮創意，設計出對人類永續發展有實質貢獻的制度或作品，以創新的作法推廣環境教育。

2018-2019環境關懷設計競賽，共計806件作品參與競賽，經過三階段的審查與討論後，共有20名作品進入決審階段，再由最終決審選出前三名作品及五名佳作作品。

進入決審的20名作品，除可獲得環保署的推薦，參加丹麥具設計界諾貝爾美譽的設計大獎INDEX: Award 2019外，也將舉辦北、中、南區巡迴展，首展配合頒獎典禮於北區辦理，即日起至4月20日在松山文化創意園區4號倉庫展覽四天。

另外，中區巡迴展，將搭配2019台中A+創意季，於5月9日至13日在台中文化創意園區展出、南區則搭配2019青春設計節於5月15日至19日在高雄駁二藝術特區展出，巡迴展為免費入場，歡迎民眾前往。