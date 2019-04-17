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擔心癌擴散不做切片？ 醫：有切片才能治療

2019-04-17 13:57聯合報 記者劉嘉韻╱即時報導

季匡華表示，有切片診斷才有病理報告，進一步治療對症下藥。本報資料照片
季匡華表示，有切片診斷才有病理報告，進一步治療對症下藥。本報資料照片
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腫瘤切片是否會讓癌細胞擴散，這是臨床醫師常被問、也難以回答的問題。新光醫院腫瘤治療科主任季匡華表示，切片或手術都可能導致癌細胞擴散，但擴散的癌細胞會在手術時一併被切除，也可以控制被消除；他說，切片是診斷上必須要做的動作，有了切片診斷才有病理報告，也才能進一步治療對症下藥，呼籲民眾不要擔心做切片。

季匡華表示，腫瘤切片分為有粗針刺切片、細針切片、部分切除切片及整個腫瘤切除切片等。部分切除切片及粗針切片，雖在動物實驗上發現有增加發炎反應，使得部分腫瘤變大、轉移的，但臨床醫療上卻無相關問題，這是因切片後數周內就會針對病灶進行治療；但如果患者做了切片後，仍猶疑不決、到處求神問卜而耽誤治療，就不能歸責於切片引起癌擴散，而是延誤治療導致癌細胞擴散。

「診斷、治療及快速」是治癌三大「必要原則」，季匡華說，不能因少數例外副作用而否定切片價值。而切片進行病理診斷之外，外科手術切除腫瘤，也是治療的必要方式。

若腫瘤邊緣切得不乾淨，或醫師擔心手術無法讓腫瘤乾淨俐落被切除，則術後或術前的放射治療就非常重要了。季匡華說，手術是治療癌症最重要的方法，雖然美國匹茲堡大學外科醫師Tohme 2017 年在國際腫瘤學權威期刊《Cancer Research》發表動物實驗研究，手術後的一小段時間，有可能加速已經轉移的微小病灶轉移，有可能因發炎的刺激而使癌細胞長得更快，加上大手術會暫時抑制自體免疫力，促進血管生長發炎反應，甚至手術造成一些細胞脫落於血管中。盡管有這些潛在的風險，但比起現有的任何其他療法，動手術仍然是癌症治療最優先選擇的療法。

腫瘤手術癌細胞
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