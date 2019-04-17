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郭台銘選總統 知情人士：「這二人」是促成他出馬的關鍵

高齡產婦存在子宮頸閉鎖不全風險 　

2019-04-17 13:08聯合報 記者郭政芬╱即時報導

新竹一名歷經多年努力求子未果的洪姓媽媽，做了多次試管嬰兒皆流產， 去年底再次進行人工生殖，好不容易才又懷上龍鳳胎，然而在懷孕 21 週進行產檢時，赫然發現子宮頸太短、且有持續性子宮收縮現象，存在子宮頸閉鎖不全風險，對此，醫師協助緊急進行子宮頸環紮手術，並且持續進行胎兒監測安胎。

東元綜合醫院婦產部主任田明訓指出，在接受試管嬰兒成功懷孕的孕婦中，子宮頸閉鎖不全是導致懷孕後早產最常見的原因，婦女只要是先天子宮異常、子宮頸病變或做過切除手術、多次人工流產手術、懷有多胞胎等，都是屬於子宮頸閉鎖不全的高危險族群。

其實往往這些病況是有跡可循的，經由細心的診斷出子宮頸閉鎖不全的高危險群，並緊急進行子宮頸環紮術，將子宮頸作一個環形的縫合，等到足月時再拆除， 可以大幅降低早產的風險，避免悲劇的發生。

近年來高齡化的轉變，晚婚與遲育現象愈趨普遍，高齡孕婦生產時更容易面臨到攸關生命的高危險妊娠併發症，如子宮頸閉鎖不全、早產、 產後大出血、子癲前症、羊水栓塞等，孕婦年紀越大，發生胎兒子宮內生長遲滯、胎死腹中的機會也會越高，高齡女性易出現合併內科疾病，包括心血管疾病、心臟瓣膜缺損、氣喘、糖尿病、甲狀腺疾病、慢性高血壓等。

田明訓表示，院內提供不孕症婦女一條龍的生育規劃，從孕前評估到試管療程以及受孕後平安順產的照護。而為了照顧這些得來不易的寶寶，更成立了超音波影像中心，提供全方位高層次超音波檢查，高齡產婦或是有胎兒先天異常家族史、產前篩檢異常、懷孕期間有糖尿病或自體免疫疾病的孕婦，通過檢查可提早診斷及早預防。

子宮頸環紮手術示意圖。圖／醫院提供
子宮頸環紮手術示意圖。圖／醫院提供
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東元綜合醫院婦產部主任田明訓指出，在接受試管嬰兒成功懷孕的孕婦中，子宮頸閉鎖不全...
東元綜合醫院婦產部主任田明訓指出，在接受試管嬰兒成功懷孕的孕婦中，子宮頸閉鎖不全是導致懷孕後早產最常見的原因。圖／醫院提供
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搶救回來的寶寶們每年都會自組聚會為田明訓主任慶生，以表達心中無限的感激。圖／醫院...
搶救回來的寶寶們每年都會自組聚會為田明訓主任慶生，以表達心中無限的感激。圖／醫院提供
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子宮孕婦懷孕
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