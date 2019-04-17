高齡產婦存在子宮頸閉鎖不全風險

2019-04-17 13:08 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



新竹一名歷經多年努力求子未果的洪姓媽媽，做了多次試管嬰兒皆流產， 去年底再次進行人工生殖，好不容易才又懷上龍鳳胎，然而在懷孕 21 週進行產檢時，赫然發現子宮頸太短、且有持續性子宮收縮現象，存在子宮頸閉鎖不全風險，對此，醫師協助緊急進行子宮頸環紮手術，並且持續進行胎兒監測安胎。

東元綜合醫院婦產部主任田明訓指出，在接受試管嬰兒成功懷孕的孕婦中，子宮頸閉鎖不全是導致懷孕後早產最常見的原因，婦女只要是先天子宮異常、子宮頸病變或做過切除手術、多次人工流產手術、懷有多胞胎等，都是屬於子宮頸閉鎖不全的高危險族群。

其實往往這些病況是有跡可循的，經由細心的診斷出子宮頸閉鎖不全的高危險群，並緊急進行子宮頸環紮術，將子宮頸作一個環形的縫合，等到足月時再拆除， 可以大幅降低早產的風險，避免悲劇的發生。

近年來高齡化的轉變，晚婚與遲育現象愈趨普遍，高齡孕婦生產時更容易面臨到攸關生命的高危險妊娠併發症，如子宮頸閉鎖不全、早產、 產後大出血、子癲前症、羊水栓塞等，孕婦年紀越大，發生胎兒子宮內生長遲滯、胎死腹中的機會也會越高，高齡女性易出現合併內科疾病，包括心血管疾病、心臟瓣膜缺損、氣喘、糖尿病、甲狀腺疾病、慢性高血壓等。