切除癌兆又重建乳房 醫助女患者重見藍天

2019-04-17 12:51 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



乳癌目前為台灣女性最好發的癌症，愈來愈多年輕乳癌患者，除了希望治癒癌症外，更希望能重建切除的乳房減低心理上的衝擊。

一名35歲女性，日前摸到右側乳房有腫塊而前往中國醫藥大學附設醫院求診，檢查切片後確定罹患乳癌，經術前充分與病患溝通解釋後，為這名女患者安排了全乳房切除及前哨淋巴節手術，同時也請整型外科醫師以「內視鏡全乳房切除及闊背肌皮瓣乳房重建手術」取其右側闊背肌皮瓣重建乳房，術後情況良好。

整形外科醫師黃宗君說，女患者身材纖瘦，胸部屬於較為平坦女性，若以果凍矽膠義乳重建，易造成重建側的乳房大於健康側，產生不對稱；另一方面，病患希望以自體組織做重建，維持其原來的乳房大小就好，但是又不希望疤痕太過明顯，希望愈小愈短愈好，因此決定採用內視鏡闊背肌皮瓣乳房重建手術。

所謂內視鏡全乳房切除及闊背肌皮瓣乳房重建手術，是將約8公分的手術疤痕藏於於腋下皺摺處，不僅可以用單一傷口做前哨淋巴結切片，同時間不過分追求傷口的極小化，而是以安全能將乳癌的病灶完整取出的傷口大小，又同時能以同一傷口取出闊背肌皮瓣，接著重建同側乳房。

這名女患者術後恢復良好，術後第1天即可下床活動，病理報告顯示為零期原位癌，僅需以口服藥於門診追蹤。女患者也表示，術前原本擔心疤痕不好看，但是因傷口剛好藏在腋下皺摺處，即便手舉高時也不明顯，背部則是完全無痕，肩膀手臂活動功能正常，兩側胸部乳房外觀對稱，觸感也還算柔軟。