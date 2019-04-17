立委質疑台鐵新票務App沒驗收 林佳龍：有民代搞不清楚

2019-04-17 12:36 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



對於台鐵第四代票務系統爭議，交通部長林佳龍今受訪時表示，希望民代多一分了解和鼓勵。記者曹悅華／攝影 分享 facebook 台鐵第四代票務系統9日才上線，就有立委質疑其App未驗收就上線，台鐵副局長杜微昨強調當初合約就是如此，當上線確保一切沒問題後，才可以驗收付款。林佳龍今天也喊話，他說，民代多一分了解、多一分鼓勵，爭議點應是誤會。

近日有立委質公布資金流向，質疑台鐵最新票務系統預算過高，對此林佳龍今在台鐵局108年五一勞動節暨模範勞工表揚大會後回應，系統在前政府時期就編列經過立法院同意後執行，符合相關規定。

至於立委關切的設計及驗收，林佳龍表示，台鐵均詳細說明，期待立委多一分了解、多一分鼓勵，全力支持台鐵改革。他說，經過外界澄清應是誤會，例如驗收就是一步一步來做到確實才能總驗收，把關全民納稅錢，軟體設計僅占部分預算，硬體設備等均包含在10億元預算中。

林佳龍說，他上任後把該系統延後上路，就是為了讓它做得更好，讓民眾更友善使用購票系統，可以買便當或是擁有其他服務，且一次就超越高鐵。

林佳龍說，台鐵第四代票務系統是採新、舊系統兩套並行，24日才會全面換新，有民代搞不太清楚，以為是試驗白老鼠，其實本來就是做好才能驗收，不然怎麼可以那麼輕易把錢匯給承包商。

林佳龍說，新的票務系統已經問過高鐵，退票系統、多段訂票、不同車班系統同時顯示、各種轉乘等六項功能確實比高鐵還好，複雜度相當高，有許多突破，希望台鐵可以加以印證，像是未來重大節慶時訂票能不能通過考驗，都要戒慎恐懼。