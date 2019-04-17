壽星被砸蛋糕刀叉直入腦袋 無痛無外傷原因離奇

2019-04-17 13:13 聯合新聞網 綜合報導



壽星生日被砸蛋糕，沒想到一根10公分鐵叉也跟著插入腦袋。圖片來源 Ingimage 分享 facebook

生日派對上常會上演砸蛋糕的橋段，但小心可能因此造成致命的危險。耳鼻喉科醫師在節目分享曾遇到頭撞到地板、視力模糊的男子，外觀看起來毫無異狀，原先以為是酒醉倒地撞到頭。沒想到X光一照，竟發現男子腦袋裡插著「10公分刀叉」，而細問原因更是嚇壞所有人。

耳鼻喉科醫師徐啓翔日前在《醫師好辣》節目中分享在急診室曾遇過的罕見經驗。某日深夜，一群年輕人渾身酒氣進入急診室，衣衫不整讓醫師以為是打群架，但有些人臉上則殘留著蛋糕砸派。原來是他們舉辦生日派對，沒想到壽星喝醉頭撞到地板，視力模糊。原先醫師們認為是因為喝醉撞到頭所導致，但做了眼科檢查和神經學檢查沒有問題，請耳鼻喉科醫師會診也無異狀。最後一位醫師提議，「不如幫他照張X光片好了」。

沒想到，從側面X光片中，竟然看到壽星的腦袋裡差了一根約10公分長的刀叉。原來是一群朋友玩砸派遊戲，卻不知道其中有塊蛋糕裡插著一根刀叉，直接往他臉上砸過去。而這根刀叉便沿著鼻孔穿進腦袋，因此外觀看起來毫無異狀。而這根刀叉還不是塑膠製，而是插水果的鐵質刀叉。醫師所描述的驚悚畫面讓現場來賓當場驚呆。

後來趕緊聯絡家屬簽同意書，醫師表示因為情況危急，「你刀不要拿出來沒事，刀一拿出來，可能血就一直噴出來，所以要簽一些同意書」。好在刀叉穿入的部位閃過了重要部位，並未傷及12對腦神經，少見案例也讓醫師直呼這個經歷「滿難得的」。