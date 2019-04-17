食藥署首度公布缺藥原因 常見原因不是健保砍價

2019-04-17 12:15 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



衛福部食藥署公布近三年缺藥藥品類別，以中樞神經系統藥品缺藥比例最高，其次為抗感染以及荷爾蒙及合成荷爾蒙藥品，外界不斷抨擊，缺藥原因的大宗應該為「健保砍價」，據資料顯示，最大宗的原因以「藥廠生產排程問題」及「原料短缺為主」，不過缺藥藥品的廠別，仍以原廠藥為主，多達六成一。

食藥署藥品組副組長吳明美表示，缺藥原因複雜，難以用「健保砍價」就能全面概括，根據藥廠通報的藥品以及原因分析，最常見的缺藥原因為「藥廠生產排程問題」，藥品市場布局以全球為立基，台灣市場規模不大加上健保公開價格等因素，提供給台灣的排程相對其他國家慢；「原料藥短缺」則是近年全球藥廠都面臨的問題。

吳明美說，原料藥的生產與製造易造成環境問題，也因此國際上重要的原料藥廠皆設置在印度、中國，隨著各國對於原料藥廠的要求提升，PIC／S會員國不定期的稽查，原料藥廠只要產線出問題，即被要求升級，暫停產線生產，連帶也會影響藥品生產計畫。

百憂解宣布停止供貨後，再次掀起「原廠藥」與「學名藥」的品質之爭，特別是近期國內降血壓學名藥，紛紛使用到受到致癌物污染的沙坦類原料藥，讓許多醫師提出質疑，為什麼原廠藥都沒有品質不良的問題，國產學名藥卻紛紛出包。

吳明美解釋，沙坦類原料藥受汙染的藥品，不只有國內學名藥，輝瑞、諾華的降血壓藥品一樣有在國際上下架，她強調，醫界不該以偏概全，此事件扎實是原料藥廠的問題，並非是學名藥廠工法不良。

食藥署藥品組科長張連成說，去年食藥署針對氨氯地平（Amlodipine）、辛伐他汀（Simvastatin）、阿托伐他汀（Atorvastatin）、瑞舒伐他汀（Rosuvastatin）、多沙唑嗪（Doxazosin）等降血脂的成分，進行原廠藥與學名藥的療效相等性分析，針對使用學名藥或原廠藥的患者進行抽血，分析體內低密度脂蛋白，結果發現兩者並沒有顯著差異，近期重新審視該研究後，會將此研究結果對外公布。

吳明美也呼籲，醫師有使用原廠藥的權利與習慣，但學名藥具有一定的品質，批判之前，建議拿出更明確的證據。