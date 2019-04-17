憂泰寧事件再現 食藥署擬將救命藥列必要藥品清單

2019-04-17 12:12 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



百憂解、泰寧注射劑紛紛宣布退出台灣，對於原廠藥的離場，醫界不斷表態要政府正視，衛福部健保署成立任務小組重新檢視最後一線用藥的保護機制，衛福部食藥署也將重新修訂必要藥品清單的條件，召集各專家委員會，擬將最後一線救命用藥，且醫界常使用的必要救命藥，納入必要藥品清單機制。

根據食藥署統計，105年至107年，最常缺藥的類別以「中樞神經系統藥品」為最大宗，其次依序為「抗感染藥」、「荷爾蒙及合成荷爾蒙藥」、「心血管藥」、「外用藥」、「抗腫瘤藥」、「血清、毒素、疫苗」等。

食藥署藥品組副組長吳明美表示，自105年藥事法修正後，要求被列入必要藥品清單的藥品，一旦停產、供貨不足等原因，需依法於半年前通報，未依規定通報，將依法公布不配合藥廠，情節重大可處6萬以上、30萬元以下罰鍰。至今已有兩家藥廠未依規定被公布，分別為國光生技與新加坡商赫士睿公司。

不過，目前必要藥品清單總計公布294項，多數通報缺藥都不是清單藥品。吳明美解釋，納入必要藥品清單的原則為核發許可證為3張以下。

近期許多缺藥事件，皆凸顯臨床用藥與藥界的認知有所差距，像先前台大醫院內常使用的軟便劑「康賜爾散劑」（Konsyl）缺藥影響患者用藥；食藥署藥品組科長張連成說，該藥其實有樂瑪可（Normacol）可以取代，但醫師開藥習慣及患者接受度，也使該藥短缺時，出現難以預估的效益。

張連成說，礙於近年多起缺藥案件，百憂解、最後線用藥泰寧、急重症或加護病房必要用藥等，以及藥品用量少卻針對特殊族群，如小兒、孕產婦等，將擬定也納入必要藥品清單的條件中，增加對於藥品的保護。

台灣重症醫學會秘書長洪芳明說，保護機制需要更加明確，否則也將流於形式，缺藥已經不是新聞，藥品本是市場取向，多年前曾發生過，類固醇「氫羥腎上腺皮質素」（Hydrocortisone）生產的多家藥廠集體停止供貨，各大醫院都拿不到藥，最後影響會是患者得治療。

洪芳明強調，近期連續幾起原廠藥退出台灣僅是一個引子，後線藥不斷被迫降低成本，礙於市場機制根本無法生存，健保署不該齊頭式地砍價，保護「急重難貧困」用藥，食藥署也要拿出魄力，讓人民重建對學名藥的信心。