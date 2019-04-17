3.2萬國一女生接種HPV疫苗 30例不良反應目前無大礙

2019-04-17 12:07 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



為預防子宮頸癌，我國去年底推動國一女生公費接種人類乳突病毒（HPV）疫苗。衛福部國健署表示，至今超過3.2萬名國一女生接種，其中不良反應通報有30例，個案在施打後1到2天內出現打部位疼痛、肌肉痠痛、發燒等症狀，但後續已無大礙；目前並無接獲嚴重的不良反應，請民眾放心接種。

衛福部國健署癌症防治組組長林莉茹說，女性子宮頸的細胞因感染高危險型HPV病毒，長期受到刺激而發生一連串的變化；正常健康的子宮頸細胞會因此而變得異常增生，而就有可能轉變為子宮頸癌細胞。

有鑑於此，世界衛生組織（WHO）2017年建議各國將HPV疫苗接種納入國家疫苗接種計畫，截至去年10月，全世界已逾90個國家推行相關政策。據研究，接種HPV疫苗預防子宮頸癌發生的保護力約有七成。

我國去年底也開始推動國一女生免費接種。林莉茹說，截至本月12日，有超過3萬2200名國一女生接種，其中不良反應通報有30例，個案在施打後1到2天內出現打部位疼痛、肌肉痠痛、發燒等症狀，但後續已無大礙；目前無接獲嚴重的不良反應。

國內首例循司法途徑向衛福部求償的「痛痛女孩」日前勝訴一案，衛福部表示不排除上訴可能。林莉茹表示，針對是否再上訴，國健署將以衛福部設立的預防接種受害救濟審議小組的意見為主。

預防接種受害救濟審議小組為衛福部依據「預防接種受害救濟基金徵收及審議辦法」設立的審議小組，聘任具感染、免疫、神經及病理等醫學專家、法學專家及社會公正人士，辦理預防接種受害救濟的鑑定與審議。