世界閱讀日 鄭麗君向財政部喊話出版減稅

2019-04-17 11:39 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



4月23日是世界閱讀日，文化部策畫年度主題「走讀台灣」，從4月20日至5月5日號召共620個閱讀空間，進行100條結合文史場景的走讀活動。文化部部長鄭麗君在記者會上特別為出版業請命，表示兩年前開始跟財政部爭取出版產業加值營業稅減免，「為何只有科技產業可有租稅優惠」，希望獲得財政部好消息。

鄭麗君說，台灣加入全球世界閱讀日活動三年，希望透過今年主題「走讀台灣」，讓閱讀從生活、周遭開始，「讀萬卷書，也行萬里路」。她表示，希望透過上百條閱讀路徑讓閱讀和生活更結合，例如嘉義市政府透過《陳澄波密碼》一書結合實境遊戲，既走訪嘉義，也解開歷史謎題，歡迎大家上網報名，還可在網上找到同好。

鄭麗君說，閱讀本質是創作和分享的渴望，對社會來說，台灣面臨很多挑戰，考驗這社會最重要的就是思辨和創造能力，而人才要提升，就是從思辨開始，閱讀帶來的軟實力就是核心。她說她4歲8個月，喜歡聽故事，這就是閱讀的動力，如何讓孩子在教育體系中保有好奇探索的需求，只要喜歡思考就會找東西讀，讓台灣成為知識型社會。

鄭麗君也表示，要提升閱讀產業，要從提升閱讀開始。她說近年一直跟財政部爭取出版產業加值營業稅減免，希望獲得財政部好消息。

台灣閱讀推進協會秘書長周月英表示，百條路線結合景點、路線、書單，六大特色包括公民行動，帶向歷史民主自由場景所在；生態環境，包括海洋、地理等；以及食農、建築與藝術、在地文史等，複合市集等。

國立台灣博物館館長洪世佑推薦該館舉辦的「逆光行旅-走讀台北城」，藉由台北城歷史書籍搭配實地走訪，讓讀者更深入回顧屬於過去年代的故事；國立台灣文學館館長蘇碩斌介紹主辦活動「走讀農民力：從農田到餐桌的文學之旅」，將帶領民眾前往碗粿產地認識製程，邊讀邊吃。國家人權博物館規畫白色恐怖歷史兒童劇「希望小提琴」與「杜鵑山的迴旋曲」。