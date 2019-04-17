表揚台鐵66位模範勞工 林佳龍承諾提高福利

2019-04-17 11:33 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



交通部長林佳龍親自表揚台鐵獲獎勞工。記者曹悅華／攝影 分享 facebook 台鐵今舉行108年五一勞動節暨模範勞工表揚大會，在1萬4千多名同仁中，選出66位模範勞工接受表揚，交通部長致詞時承諾會提高福利，台鐵局長張政源則提到這些人是所有交通運輸勞工的典範，工作態度充分體現台鐵核心價值「安全、準確、服務、創新、團結、榮譽」。

林佳龍致詞時說，感謝66位經過精挑細選的勞工，鐵路是最有溫度的，所謂交通就是交流和溝通，人生的悲歡離合、喜怒哀樂都因為鐵道而連結在一起，人本交通，人是交通的主體，每個人都在自己的崗位上缺一不可，就像機器一樣每個零件和螺絲都要到位。

林佳龍說，台鐵在經營上面對很大挑戰，自己上任後將第四代票務系統延後就是為了做到更好，有訂便當等服務，一次就超越高鐵，有六項都比高鐵好，而在制度方面，尤其是員工福利，的確有需要改善的地方，人力也要增加，各式環境更要改善。他提及，大的改革的確需要時間，就員工具體的福利部分，會跟台鐵密切合作，讓同仁感受到，也請社會大眾感謝台鐵。

張政源提到，最近他走訪本局各地業務單位，充分感受到同仁敬業的工作表現及溫暖的服務態度，1月17日4084列車長積極服務搭錯車旅客，幫忙訂回程車票；3月7日3241次列車長熱心服務外籍移工；4月13日288次列車長發現旅客買不到台鐵便當給自己孩子，便主動提供壽司。他說諸如此類的暖心服務，天天都在台鐵各車站與列車上發生，讓這個百年老店展現濃厚的人情味，也是和旅客間每日最深刻的記憶。另外3月27日台北松山站同仁面對持刀歹徒準備攻擊其他女性旅客，當場臨危不亂通報鐵路警察，並與歹徒正面搏鬥將其壓制在地，化解隨機傷人危機，表現堪稱路局之光。

台鐵局特別提到，服務於高雄檢車段李裕鵬，71年到路，服務年資36年，長期擔任車輛檢修工作，致力研究、改善及負責段內車輛改造，負責盡職。堅守本分工作，以身為車輛維修工作者為職志，達成車輛零故障為目標。對於擔任的工作配合度高，任勞任怨，認真盡職態度誠懇。