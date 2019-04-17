「痛痛女孩」家屬首度現身 衛福部未鬆口是否上訴

2019-04-17 11:21 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



台灣女人連線與立委林淑芬今日偕同受害者家屬召開記者會。Bella的父親向衛福部申請救濟，但衛福部審議小組認定接種疫苗與罹病無關，理由是疫苗仿單列出症狀與Bella的症狀不完全相符，因此罹病應是自身原因造成。「她是本來沒病、會運動的孩子，沒有醫療背景的訴願審議委員會委員從未看過這個孩子，不曉得何以指稱她自身有病」，黃淑英痛批政府的訴願審議機制出問題。記者羅真／攝影 分享 facebook 國內首例循司法途徑向衛福部求償的「痛痛女孩」日前勝訴，但衛福部不排除再上訴。原告Bella的父親今首度現身，表示女兒接種疫苗後罹患的關節炎將終身揮之不去，年僅16歲的她一天最多吃9顆類固醇，令人痛心。希望衛福部別再上訴，並將此疾病寫入疫苗仿單，也盼社會輿論別隨意脫口女兒的病症是心因性反應，否則造成受害家庭二度傷害。

台灣女人連線與立委林淑芬今日偕同受害者家屬召開記者會，呼籲衛福部不應再上訴。立法委員林淑芬說，國家應保障國民施打疫苗的安全性，一旦出現疑慮應讓藥廠證明疫苗與疾病無關，而非如同本案，國家機器找來4名律師要求受害者負舉證責任。

對於是否上訴，衛福部並未鬆口。衛福部疾管署防疫醫師林詠青表示，衛福部預防接種受害救濟審議小組將分析判決書的法律見解，再決定後續法律程序。

台灣女人連線常務理事黃淑英說，接種人類乳突病毒（HPV）疫苗可預防子宮頸癌，全世界的施打情形看來普遍安全，但不代表沒有少見的嚴重不良反應。

原本健康的16歲女學生Bella，於前年接種後出現身體多處疼痛，疑似接種疫苗誘發幼年型類風濕性關節炎。她不是唯一的「痛痛女孩」，美國就有兩個HPV疫苗不良反應的判例，2015年一名受害者接種第二劑後發生幼年型類風濕性關節炎，最後政府以7萬5000美金和解；2017年另名受害者同樣在接種第二劑後發生幼年型類風濕性關節炎，法院甚至認定是疫苗導致這個疾病，判受害者勝訴。

Bella的父親向衛福部申請救濟，但衛福部審議小組認定接種疫苗與罹病無關，理由是疫苗仿單列出症狀與Bella的症狀不完全相符；Bella的父親後續請求台北高等行政法院重新審議，法院11日公布判決結果，認定無法排除接種疫苗與罹病的關聯性，因果關係應從寬認定，衛福部應給予受害者社會補償性的救濟，可上訴。