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婦人高舉手像自由女神疏緩痠痛 原是頸椎椎間盤破裂

2019-04-17 10:51聯合報 記者游振昇╱即時報導

67歲林姓婦人1年多前右手上臂突疼痛不適，痠麻感一路延伸到手掌，手掌感覺像「被熱水燙到」，唯一的緩解方式是像自由女神般手舉高，讓她常受旁人異樣眼光，最近天氣變化，右手症狀加劇，嚴重影響睡眠與生活，才被兒子押去就醫，確診為頸椎椎間盤破裂、突出後壓迫到頸部神經，光田綜合醫院骨科醫師嚴可倫透過內視鏡微創手術摘除突出病灶，隔天她痛感果真完全消失，她笑說：「不用再當自由女神了」。

醫師嚴可倫表示，林婦因頸部舊傷又長時間低頭做家務，導致第6、7節椎間盤因長久承受壓力而破裂突出，壓迫神經，手臂無力、痠痛麻木以及手心的燙傷錯覺。

嚴可倫說明，傳統頸椎手術必須劃開5-6公分的傷口，器械從喉嚨附近進入，小心避開大血管與食道，切除椎間盤，並植入墊片與鋼釘固定；現在利用內視鏡，透過一個不到1公分的入口，就能將突出的椎間盤摘取切除。

內視鏡有放大與高解析的優點，可以把神經看得清楚，能妥善保護好神經，再把造成疼痛的病灶拿掉，對神經、大血管、食道產生的傷害與併發症風險大幅降低，也因為對骨骼肌肉的破壞極少，術後幾乎感覺不到傷口痛，隔天就可以出院，頸部活動度也不受影響。

林婦說，起初疼痛感是從右上臂開始，後來疼痛感一路延伸到手掌，入冬後更是痛到難受，然而肩膀、背部並不會痠痛，所以一直以為是手臂的問題，沒想過是頸部的神經源被壓迫才導致手痛。

嚴可倫表示，隨著3C產品普及，低頭族為頸椎相關病症的高危險群，臨床門診患者也越來越年輕化，建議民眾要隨時提醒自己「看前方、不駝背、收下巴」的9字訣，減少過度低頭與脖子前傾才不會對頸椎造成傷害。如果出現肩頸痛或手臂麻痛，就要當心自己的頸椎健康已經亮黃燈，矯正姿勢後如果依然疼痛，就不應該馬虎，盡早尋求醫師幫忙。

光田醫院醫師嚴可倫說明，患者問題出在第6和第7節頸椎。記者游振昇／攝影
光田醫院醫師嚴可倫說明，患者問題出在第6和第7節頸椎。記者游振昇／攝影
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光田醫院醫師嚴可倫說明手術過程。記者游振昇／攝影
光田醫院醫師嚴可倫說明手術過程。記者游振昇／攝影
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醫師微創手術患者
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