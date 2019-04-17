婦人高舉手像自由女神疏緩痠痛 原是頸椎椎間盤破裂

2019-04-17 10:51 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



67歲林姓婦人1年多前右手上臂突疼痛不適，痠麻感一路延伸到手掌，手掌感覺像「被熱水燙到」，唯一的緩解方式是像自由女神般手舉高，讓她常受旁人異樣眼光，最近天氣變化，右手症狀加劇，嚴重影響睡眠與生活，才被兒子押去就醫，確診為頸椎椎間盤破裂、突出後壓迫到頸部神經，光田綜合醫院骨科醫師嚴可倫透過內視鏡微創手術摘除突出病灶，隔天她痛感果真完全消失，她笑說：「不用再當自由女神了」。

醫師嚴可倫表示，林婦因頸部舊傷又長時間低頭做家務，導致第6、7節椎間盤因長久承受壓力而破裂突出，壓迫神經，手臂無力、痠痛麻木以及手心的燙傷錯覺。

嚴可倫說明，傳統頸椎手術必須劃開5-6公分的傷口，器械從喉嚨附近進入，小心避開大血管與食道，切除椎間盤，並植入墊片與鋼釘固定；現在利用內視鏡，透過一個不到1公分的入口，就能將突出的椎間盤摘取切除。

內視鏡有放大與高解析的優點，可以把神經看得清楚，能妥善保護好神經，再把造成疼痛的病灶拿掉，對神經、大血管、食道產生的傷害與併發症風險大幅降低，也因為對骨骼肌肉的破壞極少，術後幾乎感覺不到傷口痛，隔天就可以出院，頸部活動度也不受影響。

林婦說，起初疼痛感是從右上臂開始，後來疼痛感一路延伸到手掌，入冬後更是痛到難受，然而肩膀、背部並不會痠痛，所以一直以為是手臂的問題，沒想過是頸部的神經源被壓迫才導致手痛。