再宣導3個月 大貨車禁行舊蘇花延到7月17日再開罰

2019-04-17 10:48 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



蘇花改開放通行大貨車後，除非申請通行證，否則禁行舊蘇花公路，違者原本今天起開罰，但再延長宣導期３個月，延到７月17日。資料照片 分享 facebook 蘇花改蘇澳至東澳路段去年2月5日開放小型車通行，同年5月7日開放大客車通行，今年1月17日開放大貨車通行。

大貨車開放行駛蘇花改後，全面禁行台9丁線(舊蘇花公路)，原本在3個月勸導期後，若違規行駛者將開罰，即在今天實施開罰，但貨車業者希望能多給宣導期，公路總局同意，將宣導期延長到今年7月16日，宣導期一過，7月17日開罰。

同時，考量舊蘇花公路（台9丁線）沿途有不少住戶或工廠有行駛大貨車需求，公路總局也訂定相關配套措施，以申請通行證的方式，例外通行台9丁線(舊蘇花公路)，持有通行證的大貨車才能通行。

警方表示，７月17日起將開始執法，未申請通行證的大貨車行駛台9丁線，將可依違反「道路交通管理處罰條例」第60條規定，開罰900元，並計違規點數1點。

交通部公路總局第四區養護工程處統計，蘇花改一天單向車流量平日約3千到4千輛次，蘇花改開放大貨車行駛後，大貨車通行輛次一天最約1千輛次，比例相當高。

第四區工程處表示，為考量蘇花改路段安全，大貨車通行蘇花改，必需經過地磅站檢查，並禁止載運危險物品車輛通行，蘇花改隧道的時速限為60公里，大客車及大貨車與前車須保持100公尺安全距離，小客車與前車保持50公尺安全距離，並行駛左側車道，禁行右側的緊急救援車道，禁止超車等危險駕駛行為。