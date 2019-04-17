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這些法修正 北門旁三種美學並列可望不復見

2019-04-17 10:05聯合報 記者何定照╱即時報導

台北北門旁大樓矗立，常被笑說是三種不同美學，包括清代、國民政府初期、現代美學。記...
台北北門旁大樓矗立，常被笑說是三種不同美學，包括清代、國民政府初期、現代美學。記者何定照／攝影
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台灣古蹟保存常見與各地政府建設計畫拉鋸，文化部日前預告修正古蹟保存計畫作業辦法第13條，明訂古蹟保存計畫公告實施後，依計畫內容應修正或變更區域計畫、都市計畫或國家公園計畫者，應通知這些計畫的相關主管機關按各計畫所定期限辦理變更作業，以強調古蹟保存計畫位置高度與主動性，更確保古蹟保存計畫效力。

2016年文資法修法，第37條雖已修訂為維護古蹟並保全環境景觀，主管機關應會同有關機關訂定古蹟保存計畫，依計畫內容應修正或變更之都市計畫等的相關主管機關應按期限辦理變更作業，但未說明執行程序。文資局指出，兩年來各地政府人員詢問電話不斷，因此做此修正，凸顯是由古蹟保存計畫相關單位通知區域計畫等主管機關辦理變更作業。

文資局說，此項修正將更能落實文資法第37條，例如台北市北門及北門郵局周邊的都市計畫，若與古蹟保存計畫相抵觸，都市計畫主管機關台北市政府就應變更原計畫。不過文資局也強調，文資法37條談古蹟保存計畫時，本來就寫明是由主管機關會同有關機關訂定，以此例來說就是文化部和台北市政府共同訂定，希望能達雙贏，而非強迫地方聽中央。

文資局也表示，文資法第37條未訂定前，過去談管制古蹟周邊景觀只能依第34條，內容言明各開發行為不得遮蓋古蹟外貌等，效力有限，造成古蹟保存計畫往往受都市計畫箝制；如今有了第37條，效力強大許多，再加上修正古蹟保存計畫作業辦法第13條，能使執行該法更明確。

文資局說，目前會同各地政府訂定的古蹟保存計畫有好幾案，包括北市北門及鐵道博物館、台南天后宮等，都已研擬相關草案經年，應該很快會有結果公告。

看待古蹟保存計畫作業辦法第13條修正預告，文資人士、台北商業大學兼任助理教授蕭文杰表示，這立法概念類似著名建築師柯比意1933年提出的《雅典憲章》，內容談到都市計畫也要照顧歷史建築及其周邊景觀。他說，這修正雖然正面，但相比於即將在立法院審議的文化基本法未納入「文化影響評估」，只像是小糖果，認為文化部還是要解決大問題。

古蹟都市計畫文資法
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