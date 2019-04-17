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好天氣只到明天！ 周五起不穩定天氣持續到周末

2019-04-17 09:17聯合報 記者楊德宜╱即時報導

穩定天氣只持續到明天，周五起偏南風將再增強，除了會帶來水氣之外，華南附近也會有一...
穩定天氣只持續到明天，周五起偏南風將再增強，除了會帶來水氣之外，華南附近也會有一些對流雲系隨著氣流飄到台灣上空，不穩定的天氣甚至會持續到周末或下周前期。 本報系資料照／記者杜建重攝影
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今天雨勢終於將明顯緩和，天氣風險公司氣象主播賴忠瑋在臉書「氣象主播賴忠瑋」表示，到明天之前會有兩天空檔，不過北部和東部今天仍要留意清晨偏涼，要適時添加薄長袖或外套，白天溫度則會隨著陽光露臉及東北風減弱而明顯回升，預計北部和東部都有機會達26到27度，中南部則有機會達27到29度。

他說，中南部還要注意空氣品質，位於偏北風背風側的關係，擴散條件不佳，有可能達到對敏感族群不健康的等級。

昨天鋒面雲系通過，為全台灣帶來不少降雨，這波鋒面因為伴隨西南風和水氣，對流發展旺盛，他說，以苗栗到台中、南投山區的降雨最顯著，苗栗最多有130毫米左右。昨天深夜鋒面雲系逐漸通過後，雨勢也慢慢緩和下來，今天雖然還是有一些殘留雲系，再加上偏東北風的關係，迎風面的北部和東部有局部短暫雨，不過雨勢不大。明天東北風減弱，轉為偏東風之後，各地天氣也會越來越穩定，

不過穩定天氣只持續到明天，他說，周五起偏南風將再增強，除了會帶來水氣之外，華南附近也會有一些對流雲系隨著氣流飄到台灣上空，不穩定的天氣甚至會持續到周末或下周前期。要留意這時期影響台灣的天氣系統，越來越有春天特性，對流發展相對較旺盛，雨勢也偏大。

今明兩天還要留意的是空氣品質，賴忠瑋說，各地今天有看見陽光的機會，因此也容易有光化反應，臭氧濃度在中午過後容易偏高，中南部則要注意細懸浮微粒。明天轉為偏東風到東南風之後，整個西半部都是背風側，要留意細懸浮微粒容易偏高，都有可能達到橘色提醒，對敏感族群不健康的等級。

今明兩天留意的是空氣品質。圖／取自空氣品質監測網
今明兩天留意的是空氣品質。圖／取自空氣品質監測網
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