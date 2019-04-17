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燉大骨湯能補鈣長高高？ 營養師的解答讓媽媽超驚訝

2019-04-17 07:12聯合報 記者陳婕翎╱即時報導

為了讓孩子成功「轉大人」，媽媽們總花盡心思用料理為心肝寶貝補鈣，就是希望抓住長高的黃金時期，其中「燉大骨湯」是媽媽最常選擇的方法，但喝大骨湯真的能補鈣嗎？營養師的解答顛覆媽媽們的想像，從大骨湯喝進去的的鈣質只有牛奶的1.6%。

國健署真相與闢謠專欄以「網傳燉大骨湯來喝可以補鈣，是真的嗎？」為題，請營養師林世航釋疑。林世航指出，骨頭的鈣質是以磷酸鹽結構存於骨質中，這樣牢固的結構在熬湯過程中幾乎不會溶出。研究團隊過去曾自行燉煮大骨湯，甚至加入醋幫助鈣質溶出，結果也只有9.2毫克，相當於每日鈣質建議攝取量的1%，顯示大骨湯並不是良好的鈣質來源。

另外，營養科學專家們也曾經採樣台灣各種小吃店的大骨湯鈣質含量，結果發現小吃店的大骨湯鈣質濃度為每毫升16微克，換算成每碗240毫升，僅含有3.84毫克的鈣質，約是同樣重量牛奶的1.6%，這數據代表大骨湯的鈣質含量真的非常低。

林世航提醒，每天攝取足夠的乳製品是補鈣的好方法，據國健署「每日飲食指南」建議，以每杯240毫升計算的話，成年人每天攝取1至2杯的牛奶，如有乳糖不耐現象，一喝牛奶就會脹氣、拉肚子，建議可以優酪乳、優格與起司等低乳糖製品替代，也可攝取小魚乾、深色蔬菜等方式獲得鈣質。全素食者則建議以板豆腐、五香豆干和黑芝麻等來源補充鈣質。

孩子「高人一等」是許多父母的小心願，但孩子的身高幾乎九成以上是受遺傳影響，恩主公醫院兒科主治醫師許登欽認為最關鍵的不是攝取鈣質，而是延後進入孩子青春期的時間，「孩子在青春期前每年可長4到5公分」，因此應少吃油炸、甜食、高脂高熱量食物，以免孩子有性早熟問題。另多跳繩，每天晚上九點前睡覺，也都有助於還子長高。

「燉大骨湯」是媽媽最常選擇的幫孩子補鈣方法，但營養師表示，從大骨湯喝進去的的鈣質...
「燉大骨湯」是媽媽最常選擇的幫孩子補鈣方法，但營養師表示，從大骨湯喝進去的的鈣質只有牛奶的1.6%。本報系資料照片
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