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3月大嫩嬰長菜花 竟是阿嬤換尿布害的

2019-04-17 00:12聯合報 記者林怡秀╱即時報導

這案例太驚悚！泌尿科醫師邱鴻傑在東森「醫師好辣」表示，曾有台大醫師在門診遇過1名3個月大的小嬰兒，肛門竟長了菜花，因為都是家人在照顧，因此排除嬰兒遭性侵的可能。

大家百思不得其解，最後猜測應該是經由飛沫傳染，可能阿嬤在換尿布時一邊講話一邊換，剛好肛門又有傷口，口水噴到傷口上，所以小嬰兒才會長出菜花。醫師表示，這算罕見的案例，但也告訴大家，HPV病毒無所不在，必須相當小心。

醫師分享嬰兒得菜花的案例。圖/摘自YouTube
醫師分享嬰兒得菜花的案例。圖/摘自YouTube
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