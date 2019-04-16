JJ林俊傑告訴你如何「活出愛」 無私陪伴、分享生命

2019-04-16 23:02 聯合報 記者 聯合報 記者 李樹人 ╱即時報導



被譽為行動CD的金曲歌王JJ林俊傑，不僅歌技一流，更有愛心，天主教單國璽弱勢族群社福基金會所製作的《陪我一起長大》公益影片今天全球首映，林俊傑在片中與花蓮太魯閣山下的小朋友一起踢球，分享生命、分享愛，呼籲國人以行動支持「活出愛陪伴孩童計畫」，一起陪伴孩童成長。 林俊傑。圖／JFJ Productions提供 分享 facebook

《陪我一起長大》內容紀錄單國璽弱勢族群社福基金會「花蓮秀林原住民孩童陪伴計畫」服務故事，五年前，身為太魯閣族的足球教練陳羿臣，回到花蓮家鄉時，看到部落裡的孩子下課後在外面遊蕩，回想時自己小時候也是如此，深切感受這些孩子很需要「陪伴」，因此，組了一個足球隊，讓孩子們週末有個地方聚在一起，藉由練球，學會互助、與人相處，陪伴彼此一起長大。

林俊傑擔任「活出愛」大使，特別到花蓮太魯閣，與影片中的主角們來一場精彩的友誼賽，他說「活出愛的精神在於陪伴，當我們願意犧牲自己的時間，去陪伴有需要的他人，讓他感覺到活在愛裡面，這就是活出愛的實踐。」

活動主持人黃子佼在現場有感而發地表示，真的很奇妙，雖然沒有血緣，但陪伴可以化解距離。

林俊傑表示，親自到花蓮去認識教練及這群小朋友，瞭解教練看見孩子的需要，成立球隊，讓孩子在成長過程中透過足球，投入熱忱，有清楚的目標；最感動的是，學長國高中生大哥哥，除了打工之外，更願意撥出時間回到球隊敎小小孩踢球、傳承這份愛。

林俊傑呼籲，每個人都能撥出一些時間，付出行動給不認識的人，讓需要的人感覺到被愛。透過付出，就能得到養分，而這個愛的溫暖是互相的，這就是把愛活出來的精神。

就有觀看直播的觀眾留言，這就是「偉大的渺小」！

天主教單國璽基金會董事長鄧世雄執行長指出，基金會成立宗旨為延續單國璽樞機主教對於這個社會不管是孩童或是長輩的關懷。在服務孩子過程中，發現「陪伴」是孩童、青少年最需要的支持，透過「活出愛陪伴孩童計畫」的推廣，來陪伴與關懷台灣兒少心靈的需要，更希望透過媒體，呼籲國人，每個人都有能力活出愛與生命的價值，也都有責任去關懷身旁的人。

天主教單國璽基金會董事沈春華指出，幾次為天主教機構募款，與單國璽樞機主教一齊共同為公益奔走，每次接觸，都更感受到單樞機都是真真實實地在活出愛，尤其當時為真福山社福園區募款時，更看到對於長者及孩童等社會關懷不遺餘力的精神。

天主教單國璽社福基金會於 2012年成立，7年來照顧3萬個弱勢家庭及孩童，林俊傑請社會大眾支持「活出愛陪伴孩童計畫」，即日起至108年12月31日止，單次捐款1000元，即可獲得活出愛紀念T-SHIT乙件，全民一起加入活出愛的行列。

想觀賞《陪我一起長大》，可上https://youtu.be/ll-eN4u9qQw。後續活動詳情請洽官網(www.shan.org.tw)，或以電話洽詢(02)23045899分機10企劃林小姐。