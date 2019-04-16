快把握！越愛你越深的3個星座 摩羯喜歡慢慢來、金牛會死心踏地

2019-04-16 22:15 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



提到愛情，有些人是細水長流，有些人則是轟轟烈烈，有些星座，愛上一個人時，就是會越愛越深，時間越久，越能感受到情感的深厚，遇到下列這三種星座，要好好把握，因為他們都會「越愛越深」。

第三名：摩羯座

對於慢熱的摩羯座來說，愛情的接受程度會比其他人速度更慢些，如果一個人一開始就熱情如火，摩羯座可能會有點招架不住，摩羯座需要的感情是慢慢走入他心中的模式，一點一點的占據他內心的地位。所以，和摩羯座在一起越久，了解越深，摩羯座的感情就越無法自拔。

第二名：金牛座

想要金牛座用轟轟烈烈的方式來追求愛情，基本上來說是很難的。金牛期待的是細水長流感情模式，戀愛的時候，起初只有淡淡的喜歡，時間越久越能看出金牛座的愛戴與呵護，要不知不覺地占據他的生活，才能讓金牛座可以打從心底的深愛，讓他無法割捨對你的愛。一但金牛座認定一個人之後，就會死心踏地的愛著你，願意為你擋死都可以。

第一名：天蝎座

雖然說，每個人對於愛情都有占有欲，在天蠍座的愛情觀內，占有欲與控制欲會更加感受濃烈些。對天蝎座來說，愛越深責任心越重，會把你的事情，也當作自己的事情，無怨無悔的為你付出、保護、照顧。