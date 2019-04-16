影╱用鼻子按弦！大提琴家張正傑摔斷手音樂會全球創舉

2019-04-16 22:12 聯合報 記者 聯合報 記者 張錦弘 ╱即時報導



國內知名大提琴家張正傑去年7月19日到維也納度假，沿著多瑙河騎腳踏車時，行經地上的窟窿而跌斷左手腕，緊急在當地動手術、植入鈦片固定。他一度擔心會影響演奏生涯，從此左手無法按弦、甚至要用鼻子來按弦。

經半年多的復健、針灸、所有治療統統來，雖然手指現在還有點腫，但張正傑的左手總算可以按弦，心中一塊大石頭落了地。5月18日他將在他將在國家音樂廳舉行返國30周年音樂會，除與長榮交響樂團合作德弗札克大提琴協奏曲、和美猴王朱陸豪、鋼琴家廖皎含共同演出，也將演奏他和太太謝婉玲共同作曲的「左手受傷紀念曲」，曲子結束前將示範如何用鼻子按弦。

張正傑是國內古典音樂界的「創意點子王」，從小赴奧地利學音樂，返台30年來創舉不斷，包括18年前和以演美猴王聞名的京劇小生朱陸豪合作，詮釋德布西的奏鳴曲，後來還和布袋戲、歌仔戲、豫劇等其他傳統戲曲跨界合作。

張正傑說，他還把音樂會帶到台灣的壯闊大自然舉辦，創辦太魯閣峽谷音樂節、金門坑道音樂節、武陵梅花音樂節等，更專為輪椅族辦了9年音樂會，也曾到癌症化療病房為罹癌女孩演奏，後來得知她病危，二度到病房為她演奏，隔天女孩就走了，讓他感慨萬千。

張正傑說，他每年暑假都會帶著家人到維也納度假，沒想到去年騎單車摔斷左手腕，由於不是粉碎性骨折，只是骨裂，他原本以為動了手術、打上石膏後就會很快恢復，但當地醫生在他腕骨上釘了好幾片鈦片，可能拉到神經，反而復原不如預期，讓他一度憂心會影響返國30周年音樂會、甚至演奏生涯。

「事在人為，就看你要不要，不可能也可把它變為可能！」張正傑表示，若不能用左手按弦，單用右手拉弓擦弦，只能演奏4個音符，他曾做最壞打算，大不了用鼻子按弦。因此和太太合譜了「左手受傷紀念曲」，全曲約兩分鐘，只用到右手，但曲末會用鼻子按弦，紀念他受傷後的心路歷程。