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又有武統論人士要來台？陸委會：嚴密注意、拒絕其入境

Airbnb、Uber 呼籲成立專責單位管數位經濟

2019-04-16 20:05聯合報 記者吳姿賢╱即時報導

Airbnb及Uber共享經濟在台發展近日受到矚目。多家本土與全球新創業者共組的台灣協作暨共享經濟協會（SEAT），今日舉辦座談會，針對叫車、訂房平台修法草案，呼籲政府成立跨部會、跨領域的新單位，專責管理數位經濟。協會推估，共享經濟能為台灣創造1500億元產值，政府應擱置爭議廣納意見，打造傳統與新創皆能雙贏的政策基礎。

Uber、叫車吧、AsiaYo、Airbnb等本土與國際業者，今天共同聲明對交通部相繼推出的汽車運輸業管理規則與發展觀光條例修法草案感到憂慮。SEAT理事長彭仕邦表示，台灣叫車服務推估年產值約500億、運具服務400多億、停車空間200億、人力共享產值120億，共享觀光旅遊與住宿業產值約200億，若再加上起步中的知識、金融、醫療等新興共享經濟領域，年產值高達1500億元，將近GDP的1%。政策制定應考慮適當鬆綁或另立新規，讓新興服務型態正常化。

流線傳媒創辦人暨社長戴季全表示，競爭是創新最重要的誘因，可惜台灣環境與法規不鼓勵競爭，甚至限制競爭，容易失去創新能量。政府在處理數位經濟、新興產業時，不能以昨天的經驗來管明天的事，否則如果搜尋引擎Google或Facebook在台灣創辦的時候，可能就會被當成圖書管理業或婚友社。

立法委員余宛如說，希望政府和平台業者積極對話，為這次事件找到雙方都滿意的解決方案，打造適合未來數位國家的法規環境，否則因此抹殺過去幾年努力非常可惜。

時代力量科技長蕭新晟表示，政府口號喊要擁抱數位經濟，行政院蘇貞昌院長年初也曾表示，對於共享經濟模式，盼能參考先進國家作法。可惜承平時期呼喊著「台灣要培養自己的獨角獸」，一旦面臨傳統產業抗爭的壓力，新創業者往往迅速被政府犧牲。

彭仕邦說，共享經濟不是造成對立，而是要讓市場的服務更多元，但政府近來推出的修法草案明顯缺乏全面性溝通對話的機制。建議政府暫時擱置修法，進行公開、全面性的政策溝通，納入傳統業者、新興業者、平台業者、科技專家、一般從業人員與使用者等意見，透過未來新成立的專責機關針對新經濟模式建立更具正面意義與前瞻性的管理政策，打造多贏局面。

台灣協作暨共享經濟協會（SEAT）今舉辦座談會，呼籲政府正視共享經濟在台灣的發展...
台灣協作暨共享經濟協會（SEAT）今舉辦座談會，呼籲政府正視共享經濟在台灣的發展。圖／台灣協作暨共享經濟協會提供
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