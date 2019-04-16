漁業署基隆漁港會勘 漁民布條「先顧八肚，再顧七逃」

2019-04-16 20:02 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



針對全國漁港是否要再增加開放垂釣區域，漁業署今天與基隆市政府、基隆區漁會及釣魚團體等，到基隆正濱漁港、八斗子漁港討論釣魚區設置事宜，有漁民在漁港「漁港不是釣魚場所」、「先顧八肚，再顧七逃」、「解決小問題，製造大問題」等布條抗議。但最後各方討論後結論，基隆維持原狀，沒有適合釣點再開放出來。

釣友俞澤宇今年1月在公共政策網路參與平台上提議「修正漁港法全面開放漁港港區釣魚並全面興建釣魚平台」，行政院副院長陳其邁接見釣魚團體接受陳情後，指示研議在全國漁港或商港劃定50處區域合法釣魚，引發全國各地漁會、漁民不滿，串聯抗議。

政務委員唐鳳4月3日到基隆區漁會舉行協作會議，釣魚團體、漁會、漁民團體都有參加，但因會議安排且雙方沒有交集，漁民團體認為釣客會影響漁船作業、製造髒亂、破壞燈具等；釣魚團體要求依法要開放合適區域垂釣，並不會影響航道，雙方各執一詞，後來因認知不同及對議場安排不滿，漁會及漁民團體退席抗議，會議仍將各方意見帶回研議。

今天漁業署與基隆市政府、基隆區漁會及釣魚團體等，到基隆正濱漁港、八斗子漁港討論釣魚區設置事宜，有漁民在漁港「漁港不是釣魚場所」、「先顧八肚，再顧七逃」、「解決小問題，製造大問題」等布條抗議。

基隆區漁會總幹事陳文欽指出，漁會並不是反對開放垂釣，政府應該先檢討現在已經開放的18處漁港，有沒有落實管理，有必要時再開放，現在已開放的管理並不完善，很多釣客占用航道，並不是有吵就有糖吃，要全面檢討，不能再任意開放。

陳文欽說，正濱漁港多為遠洋漁船停靠，空間不大；八斗子漁港船隻出入非常頻繁，作業碼頭都不夠了，兩個漁港都不適合再開放，他呼籲漁業署要慎重。