失能者家庭開銷驚人 專家：長照扣除額幫大忙

2019-04-16 19:04 中央社 台北16日電



為照顧失能者家庭，行政院擬增列長照扣除額。專家說，家有一名失能者每月支出加薪資損失至少5萬元，相信未來有長照扣除額能幫上不少忙，但也呼籲推動長照保險才是解決之道。

行政立法協調會報今天討論所得稅法增列長照扣除額，規劃給予失能者不分在家、機構或是僱傭，每人每年給予新台幣12萬元定額扣除額，讓有繳稅的人都能享受到這個福利，可能設有排富條款。

病人自主研究中心執行長楊玉欣接受中央社記者訪問時表示，台灣已進入高齡社會，高齡及失能者可能爆炸性成長，認為長照扣除額對於有失能者的家庭而言非常重要。

楊玉欣說，根據了解，目前國內適用長照服務法的失能者共有78萬人，光是管路耗材、營養品、尿布、棉花等基本花費就要2萬元起跳，加上必須有一名家庭成員24小時在家照顧，每月工作損失約3萬元；若請外勞來照顧，每月開銷再加1.5萬至2萬元，花費相當驚人。

楊玉欣指出，以往身障者福利大多是針對身障者本身，但長照扣除額的設計卻能照顧到平時被忽略的家庭照顧者，雖然無法解決根本問題，仍是一大助益。

一旦有家庭成員失能，辭職在家照顧的家屬一照顧平均就是10年以上，可能每小時都要起床幫失能者翻身或滿足其他需求，生活、睡眠都受影響，身心負荷非外人可想像，她強調，推動「長照保險法」才能從根本解決照顧者問題，呼籲政府重視。