台中登革熱境外移入10年最高 嚴防疫情大爆發

2019-04-16 18:46 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



台中去年爆發本土型登革熱疫情，加上境外移入共152例；台中市衛生局今發布，根據疾病管制署監測資料顯示，截至今天止，台中市累計15例登革熱境外移入病例，近10年同期最高；近日氣候暖和，台中忽雨忽晴，增加疫情流行風險，提醒民眾，持續清除登革熱孳生源，嚴防登革熱疫情大爆發。

台中市衛生局說明，台中去年本土登革熱累計本土型共113例、境外移入39例；今年截至今天為止，台中市累計15例登革熱境外移入病例，較往年低於5例以下，最十年來最高；目前東南亞登革熱疫情嚴重，台中第15例是30多歲女子3月底參與馬爾地夫110人旅行團，返國後確診感染登革熱，台中市衛生局已完成個案住家及活動地周邊疫情調查、孳生源清除及衛教等防治工作，將持續社區監測至5月9日。

衛生局說，徹底清除病媒蚊孳生源是防治登革熱的不二法門，雨後易造成積水容器，增加孳生環境導致蚊蟲密度上升，雨後應立即掌握「巡、倒、清、刷」4撇步，「巡」就是巡視周圍環境；「倒」就是不用容器倒置；「清」就是清除廢棄容器；「刷」就是刷洗容器內壁清除蟲卵，落實戶內外孳生源的清除工作。