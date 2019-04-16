台鐵：第四代票務系統6月完成總驗收

2019-04-16 18:45 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



台鐵第四代票務系統遭立委質疑沒驗收完成就匆忙上線，台鐵局副局長杜微今親上火線說明，指當初合約就是如此規定，第四代票務系統要上線確保一切沒問題後，才可以驗收付款，目前預計6月可完成總驗收。

杜微今天表示，第四代票務系統決標金額總計10.97億元，共有七個項目，除了票務核心系統以外，其他票務網路建置、工作站及背磁印票機、掌上型補票系統、資安強化、對外網際網路、備援中心建置等六個項目，都已經完成驗收，也在運作當中。

杜微說，票務核心系統複雜，要搭配第三代票務系統使用，需要移轉功能及資料，4月23日第四代票務系統完全取代第三代票務系統時，要把原有的資料都丟到新系統，中間不能有差異性。因此當初訂定合約時，票務核心系統就是分階段驗收，舊系統資料完整移轉到新系統前，要逐步完成系統設計、系統功能驗證、單元測試、機房環境及軟硬體交付，再來要由第三方獨立查核認證單位（IV&V）查驗完成，才會讓資料正式移轉，估計6月可完成總驗收。