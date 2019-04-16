真可掏心掏肺？ 以國研發3D列印心臟

2019-04-16 18:56 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



心臟組織、血管皆可列印？以色列科學家15日發表研究成果，他們利用3D列印技術印出具有完整組織與血管的心臟。研究團隊表示，雖然離真正心臟還有一段距離，但在醫療界也是重大突破，未來可應用到器官移植等領域。

以自體脂肪為原料

根據《以色列時報》報導，特拉維夫的研究團隊以3D列印技術，利用病人的健康脂肪作為「墨水」，作出如櫻桃心臟大小的人工心臟，連心臟的肌肉組織、心房、心室與血管都完整列印出來。

「以前人類可以將心臟周圍組織的示意位置用3D列印呈現，但我們是人類第1次將完整的心臟印出來。」領導研究的迪維爾教授說，利用病患自體脂肪列印心臟可以降低器官移植後可能產生的排斥風險。

「或許10年內，醫院內開始有3D肌肉組織印表機，這個實驗就會變成醫院的SOP。」迪維爾仍謹慎表示，要將3D列印人工心臟應用在器官移植仍早，團隊計畫1年內要進行動物的人工心臟移植實驗。

根據《科學情報網》報導，特拉維夫大學在研究發表聲明中提到，根據WHO（世界衛生組織）的調查顯示，心血管疾病是人類主要致命死因之一，疾病如果到後期治療，器官移植會是唯一的根治手段。此研究在體外器官培養技術上具有重大突破。

但由於病患自體脂肪有限，因此取得樣本後如何將脂肪培養到夠多的量，以供列印人類大小的心臟，是研究最大的挑戰。

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