親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
愛地球綠生活
手術虛報A健保
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

許志安哭喊對不起鄭秀文 認偷吃港姐「我很噁心」

韓國瑜呼籲軍公教：邪門歪道的命令 不要配合

真可掏心掏肺？ 以國研發3D列印心臟

2019-04-16 18:56台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導

心臟組織、血管皆可列印？以色列科學家15日發表研究成果，他們利用3D列印技術印出具有完整組織與血管的心臟。研究團隊表示，雖然離真正心臟還有一段距離，但在醫療界也是重大突破，未來可應用到器官移植等領域。

以自體脂肪為原料

根據《以色列時報》報導，特拉維夫的研究團隊以3D列印技術，利用病人的健康脂肪作為「墨水」，作出如櫻桃心臟大小的人工心臟，連心臟的肌肉組織、心房、心室與血管都完整列印出來。

「以前人類可以將心臟周圍組織的示意位置用3D列印呈現，但我們是人類第1次將完整的心臟印出來。」領導研究的迪維爾教授說，利用病患自體脂肪列印心臟可以降低器官移植後可能產生的排斥風險。

「或許10年內，醫院內開始有3D肌肉組織印表機，這個實驗就會變成醫院的SOP。」迪維爾仍謹慎表示，要將3D列印人工心臟應用在器官移植仍早，團隊計畫1年內要進行動物的人工心臟移植實驗。

根據《科學情報網》報導，特拉維夫大學在研究發表聲明中提到，根據WHO（世界衛生組織）的調查顯示，心血管疾病是人類主要致命死因之一，疾病如果到後期治療，器官移植會是唯一的根治手段。此研究在體外器官培養技術上具有重大突破。

但由於病患自體脂肪有限，因此取得樣本後如何將脂肪培養到夠多的量，以供列印人類大小的心臟，是研究最大的挑戰。

【更多精采內容，詳見

器官脂肪以色列
衝不了澎湖花火節 小編怒送小七 500 元商品卡

相關新聞

台中登革熱境外移入10年最高 嚴防疫情大爆發

2019-04-16 18:46

交通部下令改善 MAZDA柴油車將二度召回

2019-04-16 16:44

三天增八例麻疹 中、北部三起群聚延燒 吃麻辣燙也中鏢

2019-04-16 15:43

真是罕見！高三女生智齒跑到左眼下

2019-04-16 15:51

刮刮樂也吹宮廷風 「聖旨到」頭獎200萬元

2019-04-16 16:40

新創醫材申請耗時 食藥署提數據反駁

2019-04-16 18:57

醫療檢驗缺專業判讀 立委促雙方商討

2019-04-16 18:57

買台廚餘機 環保署：惡臭變堆肥

2019-04-16 18:56

稽查伯亨過期奶精 屏東衛生局下架25公斤

2019-04-16 18:46

公車族出遊更便利 非賞蝶季假日也有公車通往茂林

2019-04-16 18:45

台鐵：第四代票務系統6月完成總驗收

2019-04-16 18:45

慢性下呼吸道病死亡率冠全國 南投縣將告中火公共危險

2019-04-16 18:07

麻疹疫情高4倍 WHO：反疫苗害的

2019-04-16 18:05

走過30年高雄長庚人工生殖中心 擴建啟用衝國際醫療

2019-04-16 18:04

拋開手機、體驗慢活 理科太太要實驗100種快樂方式

2019-04-16 17:38

影／最新售票APP沒驗收就上架 藍委：台鐵在混什麼？

2019-04-16 17:30

兒子牙痛她跑五間牙科 竟全數「預約額滿」不給看診

2019-04-16 17:30

蔡阿嘎圓夢當一日兒保社工 籲終結兒虐

2019-04-16 17:25

「東非罌粟」恰特草含毒 食藥署增列管制藥品

2019-04-16 17:00

把握週三好天氣 週四再濕到下週

2019-04-16 16:43

經期血塊大如仙草塊 22歲女患急性骨髓性血癌

2019-04-16 16:40

高市一男童染腸病毒71型重症

2019-04-16 15:49

桃市30歲男子和麻疹個案同餐廳吃飯 隔1週染麻疹

2019-04-16 15:42

第四代票務系統挨批 台鐵：近九成肯定

2019-04-16 15:27

蘆筍買回家後怎樣不會變老？專家提供這幾招

2019-04-16 15:19

百人出團遊馬爾地夫 3人帶登革熱回台

2019-04-16 15:15

孕婦飲水含洗潔精致唇顎裂？ 專家：難證實關聯

2019-04-16 14:45

淋巴癌末期竟然痊癒 她靠這些堅強與病魔奮戰

2019-04-16 14:38

台灣戰後移民文學展 外省作家們讓往事並不如煙

2019-04-16 14:30

黃春明沉默之謎：我當時很難相信人

2019-04-16 14:30

回歸林務局 阿里山森鐵員工嗆福利大縮水

2019-04-16 14:29

逼花錢上機車駕訓班 不如建立嚴謹考試

2019-04-16 14:27

機車考照強制上駕訓班？ 公總：追蹤半年後評估

2019-04-16 14:25

孩子頸、腋下皮膚變黑 小心糖尿病

2019-04-16 14:16

台灣人心中「五大精緻美食城市」 宜蘭上榜

2019-04-16 14:16

人性始終來自美麗的旋律 單簧管首席奧登薩默的藍色時光

2019-04-16 14:16

腸病毒診數上升 併發重症今年已5例

2019-04-16 14:14

大陸製3.5萬雙樹脂筷子 驗出甲醛

2019-04-16 14:14

3人到馬爾地夫旅遊 回國後發現群聚感染登革熱

2019-04-16 14:07
看更多

熱門文章

比日本貴1倍！ 網友怨台灣商場「假outlet真百貨」

2019-04-15 18:12

手刀去吃！ 麥當勞30年歷史「巧克力聖代」將停售

2019-04-16 16:04

女友「有了」 無精男上門求醫再驗更失落

2019-04-16 07:58

鋒面華南雲雨接力 降雨持續到週休假日

2019-04-15 19:44

氣象局對四縣市發大雨特報 鄭明典：雨總算下到南部了

2019-04-16 09:25

花蓮深夜再傳地震最大震度5級 台中南投也有4級

2019-04-15 23:45

想跟K董飛上天空？星宇再徵300人

2019-04-16 10:49

每日星座運勢／金牛財運旺輕鬆得財 戀情急速加溫

2019-04-16 00:00

星宇航空下半年招募300人 逾半職缺歡迎社會新鮮人

2019-04-16 10:39

43歲女不孕症11年 歷經流產終喜獲麟兒

2019-04-16 12:06

【即時短評】強制上機車駕訓班 無異逼人花錢「補習」

2019-04-16 11:42

鋒面過今顯著降雨 彭啟明：明雨暫歇、周四起又不穩定

2019-04-16 07:25

早餐怎麼挑？ 吃對食物才能活力滿點

2019-04-16 07:21

勞動節大禮 「勞退條例」修正案5/1前拚三讀

2019-04-15 23:22

交通部下令改善 MAZDA柴油車將二度召回

2019-04-16 16:44

【生活趣聞】Silence／逃不掉的英文課

2019-04-16 06:00

因工作而燃燒殆盡了？這七個方法能幫助重拾及點燃熱情

2019-04-16 00:11

外食族用塑膠筷當心有毒物殘留 醫師建議這樣檢視筷子

2019-04-16 11:16

兒子牙痛她跑五間牙科 竟全數「預約額滿」不給看診

2019-04-16 17:30

達文西手術浮報案 檢調查多家醫院

2019-04-16 00:01

「幸福肥」是真的！研究證實：情侶感情穩定 會胖近6公斤

2019-04-15 23:52

沒賺錢沒差 福容飯店2折回饋台灣人

2019-04-15 13:47

【追憶時光】菲比／廚娛

2019-04-16 06:00

平均薪資逾3萬？林鐵員工指「比照台鐵時期」是謊言

2019-04-16 11:50

真是罕見！高三女生智齒跑到左眼下

2019-04-16 15:51

機車考照將強制上駕訓班？ 公總追蹤半年再評估

2019-04-16 09:55

「IKEA百元商店」最後營業只剩6天！展示品拍賣家具3折、家飾5折起快買一波

2019-04-16 15:30

自嘲「事業線不是強項」 邵雨薇辣秀露腰深V泳衣

2019-04-16 17:07

小確幸很甜！這張票根不要丟 可免費換霜淇淋

2019-04-16 12:27

蘆筍買回家後怎樣不會變老？專家提供這幾招

2019-04-16 15:19

【親子山遊】優果媽／大寶的第一座百岳

2019-04-16 06:00

三天增八例麻疹 中、北部三起群聚延燒 吃麻辣燙也中鏢

2019-04-16 15:43

星宇航空大規模徵才300人 平均起薪3.5到4.5萬元

2019-04-16 11:07

土藏造型！藏壽司土城店4月23日開幕 用餐再抽「台北－大阪」機票

2019-04-16 13:22

水族館沒用螺栓固定排水孔蓋 無辜海豹寶寶被吸入亡

2019-04-16 17:38

經期血塊大如仙草塊 22歲女患急性骨髓性血癌

2019-04-16 16:40

機車危險感知平台上線 測完才能考照

2019-04-16 00:28

新官上任三把火 台灣大送用戶日本漫遊免費

2019-04-16 09:02

「芋泥滿滿」超想吃！小7推10款新麵包 還有「披薩風蛋沙拉烤土司」

2019-04-16 16:16

淋巴癌末期竟然痊癒 她靠這些堅強與病魔奮戰

2019-04-16 14:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top