買台廚餘機 環保署：惡臭變堆肥

2019-04-16 18:56 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



「家中有廚餘機，只要將廚餘瀝乾後倒入，機器自動會將惡臭的廚餘就會變肥料。」環保署15日召開記者會，鼓勵民眾購置廚餘處理機。環保署環境督察總隊科長李易書表示，1台可以用10年以上的廚餘機1到2萬，只要將廚餘處理成肥料，就不用每天倒廚餘及擔心廚餘堆放家中發臭問題。

「如果民眾可以自行處理廚餘，就不用擔心廚餘放久會發臭，還可以循環利用處理完的堆肥。」李易書也希望民間可以一起響應，只要家中添購處理機，每個月可以花不到100元就可以解決廚餘造成家中衛生環境惡化的問題，「不用等垃圾車來再倒廚餘。」

李易書說，環保署針對非洲豬瘟引發廚餘處理的問題，已訂定分階段處理計畫，短期由地方政府完成廚餘破碎、脫水及高速發酵設施，並與民間堆肥廠合作，將破碎脫水後的廚餘作為動植物性肥料使用；中長期計畫加碼補助地方政府設置生質能源廠與區域堆肥廠等大型設施。

另外，環保署也可幫助大型餐館或量販店媒合廚餘處理機申購管道與廠商。環保署環境督察總隊長李健育說，現在餐廳廚餘收集完後，還要定時花錢請人處理，不如使用廚餘處理機，處理食物的成本便可大幅下降；量販店也可自行處理廚餘做成堆肥，再賣回農民，達成不浪費的循環經濟。

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