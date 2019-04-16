醫療檢驗缺專業判讀 立委促雙方商討

2019-04-16 18:57 台灣醒報 記者張朝瑋╱台北報導



病人只能自己解讀專業檢驗報告？民進黨立委林靜儀16日針對醫療器材管理法召開公聽會，聽取業者意見。公聽會上台灣病理學會指出，精準醫療分子檢測實驗室檢測（LDTS）的隱憂不可漠視，尤其是缺乏專業判讀而導致病人想不開的案例時有所聞。對此林靜儀承諾將另開協調會，邀請官民單位一同商討此問題。

台灣病理學會理事長賴瓊如表示，LDTS意指實驗室使用自行建立之檢測方法，針對病人或醫院提供之檢體進行檢測，主要是用於新興傳染病、罕病、癌症或基因等檢測，最早是由醫院內部實驗室進行，但後來隨著需求增加，醫院大部分改委由外部實驗室檢測。

方法不同，結果不同

「但委由外部實驗室進行檢測，卻包含著幾大隱憂。」賴瓊如指出，這些外部實驗室多為外國單位，無法確保其檢測品質，且因為每個實驗室檢測方法不同，檢測出來的結果也會出現變化，但實驗室既沒有說明相關風險，也缺乏具有醫療專業的報告判讀，導致病人無法正確判別檢測結果，往往產生誤會。

對此食藥署署長吳秀梅表示，食藥署去年已針對相關問題公佈一份實驗室指引，盼協助實驗室能有所依據，進而確保品質，此外，今年4月食藥署也開始實施實驗室的列冊登錄管理，鼓勵全台約30家實驗室申請政府列冊認證。但賴瓊如認為，食藥署的做法屬於鼓勵性質，成效相當有限。

林靜儀也對此表示，她過去擔任醫療諮詢時常碰到相關問題，事實上因缺乏專業人才解析檢測結果，導致病人判讀錯誤的案例層出不窮，甚至曾發生病人因錯誤解讀而失去求生意志，最後自殺的憾事。她希望將來能召開協調會，邀請業者與政府單位一同商討如何解決問題。

【更多精采內容，詳見 】