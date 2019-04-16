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慢性下呼吸道病死亡率冠全國 南投縣將告中火公共危險

2019-04-16 18:07聯合報 記者黑中亮╱即時報導

南投縣政府月底將對台中火力發電廠提告公共危險，南投縣衛生局表示，嚴重的空氣污染源致中部縣市PM2.5居高不下，其實不只是肺部疾病死亡率高，比對近5年統計資料發現，南投「慢性下呼吸道疾病」的死亡率才是全國第一名，包括氣喘、慢性阻塞等肺疾病，均是長期受到過敏原或刺激物刺激才致病。

南投縣政府表示，原本訴求民事賠償，在舉證困難、耗時費日下，已決定改朝「公共危險罪」提告，正在整理相關數據資料下，台中火力發電廠立即通知，將於明天上午派遣經理級以上高層前來縣府拜會並做後續溝通。

衛生局指出，南投縣的每年十大死因依死亡率排序，大致與全國統計相同，依序為為癌症、心臟疾病、肺炎、腦血管疾病、糖尿病、事故傷害、慢性下呼吸道疾病、高血壓性疾病、腎炎和腎病症候群及腎病變、慢性肝病及肝硬化，排序與前年相同。其中，慢性下呼吸道疾病、事故傷害減少的人數最多。

但比對最近5年資料發現，南投縣獨獨在慢性下呼吸道疾病的死亡率，與全國各縣市比較時竟然高居全國首位，而在氣管、支氣管和肺癌標準死亡率比較上，也位列全國前茅，南投衛生局表示，雖然在肺癌疾病不是最高，可是比對中部7縣市，發現彰、投、雲、嘉4四縣根本是氣管、支氣管和肺癌的高死亡地區。

衛生局表示，慢性呼吸道疾病主要是氣喘、慢性阻塞肺疾病，是指受到過敏原或刺激物長期刺激後，支氣管產生慢性發炎的情形，依其嚴重的程度可以呈現呼吸困難、喘鳴音、胸悶和咳嗽等症狀，嚴重影響個人生活品質，是民眾重要的健康問題之一。

台中火力發電廠長年燃煤致中部地區空污，引發地方政府不滿，將於月底正式提告公共危險...
台中火力發電廠長年燃煤致中部地區空污，引發地方政府不滿，將於月底正式提告公共危險。記者黑中亮／攝影
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台中火力發電廠長年燃煤致中部地區空污，引發地方政府不滿，將於月底正式提告公共危險...
台中火力發電廠長年燃煤致中部地區空污，引發地方政府不滿，將於月底正式提告公共危險。記者黑中亮／攝影
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台中火力發電廠長年燃煤致中部地區空污，引發地方政府不滿，將於月底正式提告公共危險。記者黑中亮／攝影
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死亡率肺癌氣喘
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