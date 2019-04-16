麻疹疫情升溫 醫師籲高危險群注意

2019-04-16 18:04 中央社 台南16日電



台灣曾在去年傳出麻疹群聚感染事件，一度傳出疫苗短缺。醫師指出，今年國內、外的麻疹疫情有升溫趨勢，計畫前往疫區國家、或常接觸相關人員的高危險族群可經評估接種疫苗。

奇美醫學中心家庭醫學部主治醫師蔡宜璇今天在院內衛教宣導會中表示，去年台灣曾傳出麻疹群聚感染事件，後來造成民眾瘋狂搶打疫苗，疫苗一度短缺。近來，日本、韓國、香港、澳門、菲律賓等國家傳出疫情，台灣的病例數也有增加趨勢。

蔡宜璇表示，最近許多民眾到門診詢問施打麻疹疫苗事宜，大多是計畫到有疫情國家旅遊、工作的青、壯族群。其實除了有較高感染風險的族群外，一般民眾不需要太過恐慌。

她說，麻疹是傳染力很強的病毒性疾病，屬於法定傳染病。在疫苗尚未使用前，超過99%的人會被感染，主要侵犯學齡前兒童。台灣自1978年開始實施兩劑公費麻疹疫苗接種後，麻疹病例已大幅減少。

蔡宜璇指出，麻疹沒有治療的特效藥，主要為支持性療法以避免重大併發症。患者大多會自行痊癒，之後就有終身免疫力。但小時候接種過疫苗、沒有得過麻疹的族群，可能因疫苗保護力隨年齡增長逐漸減弱，成為感染的高危險族群。

她說，依據先前一份調查研究的結果顯示，對照到今年約33歲至37歲的這群成年人，也就是所謂的「疫苗世代」；他們體內的麻疹抗體血清陽性率是所有年齡段中最低的，也就是相對比較容易受感染。

蔡宜璇指出，接種疫苗需經由專業醫師評估，若對自身免疫力或接種疫苗有疑問，建議可在出國前2至4週，前往有提供自費疫苗接種服務的醫療院所諮詢。