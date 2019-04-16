拋開手機、體驗慢活 理科太太要實驗100種快樂方式

2019-04-16 17:38 聯合報 記者 聯合報 記者 章凱閎 ╱即時報導



YouTuber理科太太4月初赴衣索比亞的世界展望會服務據點，在距離首都車程5、6小時的偏遠農村，探訪一間沒燈、黑板破洞的小學，以及2千多名衣物殘舊、甚至沒鞋穿的孩子。但在物質最匱乏的世界，卻讓她看見「最清澈的眼神」，孩子的天真容顏也令她重新思考快樂的意義。

世界展望會今天攜手理科太太展開「終止兒童受暴，你我挺身做到」行動，籲各界關注國內外兒權議題，終結童工、童婚、人口販運。

為人母的理科太太表示，初抵衣索比亞，她就因空氣汙染而過敏不適，且非洲地區豔陽高照，「光一天就曬了一年份的陽光。」

但最令她印象深刻的風景，是衣索比亞人臉上的神情。她說，愈靠近首都地區，雖建設發達，但人們表情愈沈重；反而愈走進農村、物質愈欠缺之地，「人們臉上的笑容愈豐富。」

她說，自己是個急性子，凡事講求快、效率；但直到抵達衣索比亞農村，看著人們在樹上愜意聊天，她才反思，「我已經忘記上一次沒有網路、沒有手機，享受悠閒的時刻了。」

理科太太說，居住在城市的人，總認為鄉下人可憐，但現實是，每個地區的人們都有屬於他們的快樂與幸福。例如幾位靠著捲鐵圈賺取微薄收入的孩子，臉上的笑容卻比坐擁一屋子玩具的都市小孩更富足，讓她反思快樂、幸福的意義。

理科太太說，她從衣索比亞的孩子身上，體悟生活的目的，不單是財富、成就；單純、簡樸可能帶來更富足的人生。