麻疹疫情高4倍 WHO：反疫苗害的

2019-04-16 18:05 台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導



全球都要小心了，全球麻疹病例與同期比提高了3倍！世界衛生組織16日統整了第一季度的全球麻疹通報量，比去年多了3倍的確診病例，專家指出，由於通報比通常是實際病例數的10分之1，加上本年度飆高的第一季度，全球得更嚴防麻疹爆發，並備齊MMR疫苗應對；同時也抨擊反疫苗人士說，他們的聲音降低了預防麻疹的效率，畢竟實驗早已證明疫苗並非有害。

麻疹疫情暴漲

根據《全球廣播網》報導，世界衛生組織（WHO）16日公佈了2019年第一季度的全球麻疹通報病例，170個國家共回報高達11萬2千例，而去年則是168個國家僅通報了2萬8千例，同期比大約是增加了3倍。

WHO對此感到憂慮表示，麻疹通報量已過往來說，都是實際發生量的10分之1而已，若依照第一季度幾乎是3倍的上升率，即將襲來的麻疹爆發期嚴重性將是前所未有的高。專家特別指出，非洲是麻疹病例增加最多的區域，而即便像美國這樣的總體疫苗接種覆蓋率之高，都發生了病例激增，說明這次的麻疹疫情是全球性的大議題。

反疫苗是錯誤訊息

據《半島電視台》報導，WHO專家表示，麻疹是高傳播性疾病，也容易引起併發症，導致生命危險，會透過咳嗽等的空氣傳播，但其實麻疹並非是新時代的疾病，2000年起就日漸普及的疫苗拯救了至少2000多萬條命。

然而，專家聲稱，這次疫情會飆高到往年的4倍（增加3倍）得歸咎於疫苗注射率下降，他們砲擊部分反疫苗人士（反Vax），認為是這些反疫苗的聲音影響不明事理的民眾，導致人民以為MMR疫苗會有副作用而不敢施打，惡化麻疹疫情。

WHO表示，目前第一劑的麻疹疫苗在全球的覆蓋率維持停滯不前（約85%），而接種第二劑的人更只有67%，專家說：「想減低麻疹疫情的嚴重性只能從大眾視聽下手，讓人民明白接種疫苗是唯一有效的對抗措施，且不帶有副作用。」

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