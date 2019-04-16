蔡阿嘎圓夢當一日兒保社工 籲終結兒虐

2019-04-16 17:25 聯合報 記者 聯合報 記者 章凱閎 ╱即時報導



世界展望會今天攜手知名YouTuber、也為人父母的蔡阿嘎、理科太太守護兒虐。持社工執照的蔡阿嘎擔任「一日兒保社工」，模擬113專線員工作；理科太太則赴衣索比亞的世展會服務據點，見證童工、童婚困境，盼各界捐款，為國內外受暴力威脅的孩子挺身而出。

世展會表示，全球有超過17億兒童生活在暴力陰影，例如被迫與陌生人成婚、或承擔不符年齡的工作等。今天攜手蔡阿嘎、理科太太展開「終止兒童受暴，你我挺身做到」行動，盼各界關注國內外兒權議題，終結童工、童婚、人口販運，讓兒童遠離受暴困境。

蔡阿嘎表示，社工系畢業的他，雖持社工執照，但畢業後卻未曾在第一線服務，「代言世界展望會，有種成就解鎖的感覺。」

他受邀擔任「一日兒保社工」，形容是冒汗模擬接聽113保護專線。他表示，接線員每一次接通電話，都要面對的一個高風險家庭危機，必須隨時處在高壓狀態，令他尊敬。

蔡阿嘎也拜訪一位出生高風險家庭、現在美髮沙龍實習的孩子小儀。曾與繼母有衝突的她，在世展會社工協助下，改善家庭關係，蔡阿嘎也鼓勵小儀成為「美髮YouTuber」。

理科太太則在4月初前往衣索比亞的世展會服務據點，到距離首都5、6小時車程的農村，走訪一所有2千多人，卻沒有燈源、黑板破洞的小學，見證另一個世界的樣貌。

理科太太也探望兩位世展會救助的個案。一位是以賣火柴維生的少年，靠著兜售一盒一塊台幣的火柴盒，存到學費、買了課本，還用400元買下一頭山羊、賣出600元，成為家庭經濟支柱；另一位是年僅18歲、育有4歲女兒的小媽媽，從賣淫維生，到如今開了早餐店，讓他看見生命韌性。