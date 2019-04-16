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「東非罌粟」恰特草含毒 食藥署增列管制藥品

2019-04-16 17:00聯合報 記者陳雨鑫╱即時報導

被譽為「東非罌粟」的恰特草，法務部月前將其列為第二級毒品，衛福部食藥署公告，同步也將恰特草等5種毒物列為管制藥品，食藥署表示，民眾若是濫用該物質，將依毒品危害防制條例處辦，學界若要使用該物質做一研究，則必須要向食藥署申請，否則將違反管制藥品管理條例。

食藥署管制藥品組劉佳萍表示，本月11日食藥署增列5款管制藥品，分別為恰特草、類安非他命物質（4-乙 基-2,5-二甲氧基苯基乙基胺）、類大麻活性物質（N-[(2S)-1-氨基-3-甲基-1-羰基丁烷-2-基]-1-戊基吲唑-3-羧醯胺）、類卡西酮物質（乙基甲基卡西酮）、帽柱木鹼。

劉佳萍表示，管制藥品增列，主要有2大目的，第一是配合法務部新增的毒品項目，第二是針對醫學研究領域，這次的增列主要都是配合法務部的毒品增列。

劉佳萍說，恰特草是一種植物，被發現該植物中含有第二級毒品卡西酮的成分，法務部日前增列為毒品後，管制藥品也隨之跟進；而這次新增的帽柱木鹼，則是源自植物「卡痛」，帽柱木鹼是一種類鴉片物質，會影響中樞神經，與恰特草比較不一樣，帽柱木鹼是先列管植物，再列管其成分。

至於其他三種新增的管制藥品，類安非他命物質（4-乙 基-2,5-二甲氧基苯基乙基胺）、類大麻活性物質（N-[(2S)-1-氨基-3-甲基-1-羰基丁烷-2-基]-1-戊基吲唑-3-羧醯胺）、類卡西酮物質（乙基甲基卡西酮）皆列為第三級管制藥品。

劉佳萍說，這三類都屬於新興毒物，國內的毒品採取正面表列，只要有任何化學式作一調整，就可能會變成新興毒物，因此法務部與食藥署皆會不定期增列新興毒物防堵。

毒品食藥署大麻
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