麻疹傳染力驚人 患者吃麻辣燙釀群聚感染

2019-04-16 17:05 中央社 台北16日電



疾管署今天宣布再增7例麻疹病例，有患者吃麻辣燙、進出醫院都釀成群聚感染。疾管署提醒，麻疹病毒傳染力強，可在密閉空間中存活一小時，出現感冒、紅疹等症狀應提高警覺。

衛生福利部疾病管制署副署長羅一鈞今天在疫情週報中表示，這次新增的7名患者當中，有5人是日前2起境外移入病例的接觸者，共釀成2起群聚感染事件；另有2人是中部某醫院群聚事件的接觸者。

羅一鈞指出，2起境外移入病例引發的群聚感染事件均發生在北部地區，其中一起是在香港感染的男性患者，他在可傳染期間曾到新北市麻辣燙餐廳用餐，2名同行朋友及一名用餐民眾遭感染，已掌握相關接觸者共775人，將監測至5月4日。

另一起群聚事件則是在泰國感染的女性，這名女性在可傳染期間曾到西門町餐廳用餐，導致餐廳一名員工遭感染，就醫時又造成另一名就醫接觸者遭感染，69名接觸者將監測至5月5日。

羅一鈞表示，麻疹患者在發病前就具有傳染力，且麻疹病毒可以在密閉空間中存活一小時，待在同一空間的民眾都有傳染風險，加上初期症狀和感冒相似易忽略，第一、二波傳染很難完全阻絕，將全力避免第三波感染出現。

羅一鈞提醒，近期國際間麻疹疫情持續發生，國內也陸續有民眾遭境外移入病例感染，民眾如出現發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹等疑似症狀時提高警覺，出入醫院或人潮密集的公共場所時，應戴口罩以降低病毒傳播的風險。