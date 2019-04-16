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交通部下令改善 MAZDA柴油車將二度召回

2019-04-16 16:44聯合報 記者吳姿賢╱即時報導

MAZDA部分柴油車款先前發生引擎過熱、降速情況，去年底MAZDA召回車輛改正，但情況仍未完全改善。交通部今天表示，經財團法人車輛安全審驗中心依「汽車安全性調查召回改正及監督管理辦法」分析並提出報告，認定MAZDA沒有相關設計避免此情況，建議MAZDA主動依法重新召回，再次確認並擔保召回改正有效性。

針對車主訴求終身保固、退車或原價購車及客戶服務不佳等部分，MAZDA將進行相關對應，交通部會督促MAZDA完成再重新召回作業。

交通部表示，MAZDA及日本原廠分析確認，因現行召回改正所執行冷卻水通路加壓的作業方式未能完全檢測出汽缸床墊片密封性是否已下降問題所致，且該墊片密封性下降，是因在外氣溫過高情況下，當引擎持續處於低轉速高負荷的行駛模式，引擎溫度就會升高，使燃油燃燒時產生高壓力狀態，造成氣缸墊片彈簧特性產生變化，致使氣缸墊片密封性能下降。但MAZDA未有相關設計避免此情況，未具符合專業水準可合理期待的安全性。

交通部4月8日發函MAZDA配合辦理，MAZDA隔天回函表示預計5月6日重新辦理召回改正作業。交通部說，MAZDA將藉增加引擎負載及CO2檢測方式，確認汽缸床墊片效能，並將再主動通知車主回廠檢修，以消弭車主疑慮；至於車主訴求提供終身保固、退車或原價購車及客戶服務不佳部分，MAZDA會確實進行相關對應。MAZDA正與部分車主進行調解協商。

交通部說，MAZDA承諾辦理MAZDA CX-5及MAZDA 6之Skyactiv柴油引擎車輛第二次召回改正事宜，交通部將於車安中心完成召回改正計畫審核送部後，再依規定核處。民眾相關訴求部分，雖涉及消費爭議處理，交通部也會再邀集MAZDA、車主代表、車安中心及行政院消保處、經濟部等一同討論確認。

至於MAZDA車主反映柴油引擎機油泵鍊條斷裂及排氣壓力感知器等故障問題，車安中心另案辦理彙整判斷分析作業，交通部將再向車主說明。

MAZDA柴油進口車去年爆車輛瑕疵召回改正，許多車主盼未來提供永久保固。本報資料...
MAZDA柴油進口車去年爆車輛瑕疵召回改正，許多車主盼未來提供永久保固。本報資料照片／記者魏莨伊攝影
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