把握週三好天氣 週四再濕到下週

2019-04-16 16:43 台灣醒報 記者張朝瑋╱台北報導



16日的降雨減緩後，週三會是一個轉乾的小空檔，但18日開始又會進入一波新的不穩定環境。(photo by張朝瑋/台灣醒報) 分享 facebook 只剩一天好天氣！中央氣象局指出，17日隨著鋒面通過後，大部分地區將從降雨轉為多雲的天氣，而20至21日會有另一道鋒面接近，各地降雨再度增多。天氣風險公司則指出，16日的降雨減緩後，18日隨著南方水氣北上，全台天氣一直到週末都處於不太穩定的環境。氣象專家彭啟明則預估，下一波降雨有機會持續到下周。

氣象局指出，17日隨著鋒面通過後，乾空氣南下，除南部、東半部地區及中部山區仍有局部短暫陣雨外，其他地區將轉為多雲的天氣，而18、19日隨著暖濕空氣北上，而20至21日會有另一道鋒面接近，各地降雨再度增多。而溫度方面未來一週變化不大，各地夜晚清晨低溫約為20至24度，白天高溫北部及東半部約為25至27度，中南部約27至31度，沒下雨時會感到有點悶熱。

天氣風險公司則預估，16日的降雨減緩後，週三會是一個轉乾的小空檔，預估西半部平地回歸穩定天氣有陽光、但18日隨著南方水氣北上，由南至北各地天氣又將再逐漸轉差，一直到週末台灣附近都處於不太穩定的環境，天氣時晴時雨變化很快提醒民眾出門時就算看到外面是好天氣，也別忘了帶上雨具以防萬一。

彭啟明表示，16日凌晨開始鋒面雲系通過台灣，因此雨勢較前幾天的大很多，但鋒面預計16日晚上就會通過，降雨也會明顯趨緩，因此17日會有一天的降雨空檔，但18日開始又會進入一波新的不穩定環境，降雨有機會持續到下周，同時溫度也會回升，因此會有點溫度上升又下雨的黏膩感出現。

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