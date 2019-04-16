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三天增八例麻疹 中、北部三起群聚延燒 吃麻辣燙也中鏢

2019-04-16 15:43聯合報 記者陳婕翎╱即時報導

鄰國麻疹疫情延燒至台灣，疾管署今公布，因國人從香港泰國帶麻疹回台，國內新增兩起因境外移入麻疹，引發北部群聚感染事件，共計5名接觸者確診。另日前已公布且持續監測的中部某醫院麻疹群聚也持續出現病例，有新增2名接觸者確診。短短3天就新增8例本土及境外麻疹病例，籲民眾提高警覺。

疾管署副署長羅一鈞表示，指標個案分別為疾管署4月3日確診香港及泰國境外移入病例，其中香港境外移入個案3月29日發病，疑似因症狀不明顯未就醫，隔天於新北市林口老四川巴蜀麻辣燙與20多歲女性友人及30多歲男性友人聚餐，不料將麻疹傳染給朋友，另一名染麻疹接觸者，與該男互不認識，只是剛好待在共同空間的客人。

羅一鈞進一步說明，即使沒有互動，但在同個餐廳用餐仍有可能染上麻疹，因麻疹傳染力極強，其病毒透過空氣傳播，傳播距離不限於1公尺內，若長時間共處於同一個空氣不流通的空間，都有染病可能，如在飛機經濟艙中，若第一排有麻疹患者，依麻疹傳播性質，連最後一排的乘客都可能遭傳染。香港移入麻疹群聚個案，衛生單位已掌握相關接觸者共775人。

泰國移入群聚案共2名接觸者確診，均為20多歲男性，分別為指標個案可傳染期間用餐的餐廳員工及診所就醫接觸者，已掌握相關接觸者共69人。另中部某醫院群聚又增2名個案，本次均為男性醫院清潔員，羅一鈞說，2人曾與3月28日公布40多歲護理師有共同空間暴露，其中一名清潔員接種後有接種麻疹疫苗，但另一名因當日身體不適未接種。

該院群聚連環爆，截至目前已累積10人確診麻疹，是否是醫院處置不當導致？羅一鈞強調，與地方政府衛生局安排感控專家前往指導，確認醫院SOP沒有出問題，目前發病者也都是在掌握名單內的接觸者，麻疹初期症狀與感冒類似，較難一開始就完全掌控，目前濘做的就是不讓第三波疫情發生。因該院麻疹疫苗接種率高，研判第三波傳盰機率不高。

今年截至目前國內累計63例麻疹病例，36例為國內感染，其中25例為接觸者，27例為境外移入，其中23例為本國籍民眾，感染國家為越南8例、泰國7例、菲律賓5例、中國大陸2例、日本、印尼、緬甸、香港及韓國各1例。疾管署提醒，民眾近期如計畫前往流行區，出國前2至4周可先就醫諮詢評估是否需要自費接種疫苗。

麻辣燙。記者余采瀅／攝影
麻辣燙。記者余采瀅／攝影
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