腸病毒疫情緩步升溫 最快5月進入流行期

2019-04-16 15:48 中央社 台北16日電



腸病毒疫情緩步升溫，疾管署副署長羅一鈞今天說，上週腸病毒門急診就診共5280人次，比前一週增加8.7%，所幸天氣仍偏涼，不利於腸病毒疫情蔓延，預估最快5月才會進入流行期。

衛生福利部疾病管制署疫情中心主任劉定萍在疫情週報中表示，監測資料顯示，第15週（4月7日至4月13日）健保腸病毒門急診就診共5280人次，比上週增加8.7%，近3週就診人次呈緩慢上升趨勢。

劉定萍說，近4週社區腸病毒檢出型別以克沙奇A型為主，腸病毒71型、腸病毒D68型於社區中低度活動，以輕症及散發病例為主。

疾管署防疫醫師黃婉婷表示，上週新增一例幼童感染腸病毒71型併發重症病例，患者是家住南部的3歲男童，先是出現發燒、皰疹性咽峽炎，3天後雙手無力緊急住院，確診腸病毒71型且為中樞神經系統感染，所幸住院後已好轉，目前已經出院。

黃婉婷強調，腸病毒71型引起的重症病程變化迅速，5歲以下嬰幼兒是高危險群，常見初期症狀包括39度以上高燒超過3天，手、腳及口腔黏膜出現針頭大小紅點的疹子或水泡，若開始出現嗜睡、意識改變、活動力不佳、持續嘔吐、手腳無力、肌躍型抽搐、呼吸急促或心跳加快等症狀，恐是重症前兆。

黃婉婷呼籲，孩童若出現上述症狀，務必儘速就醫，如未及時治療，發病後3至7天內易引發腦幹腦炎、心臟衰竭、肺水腫與肺出血等重症。

羅一鈞指出，腸病毒疫情雖有緩步上升趨勢，但距離流行閾值1萬500人次仍有一段距離，加上最近天氣仍偏涼，不利於腸病毒疫情蔓延，預估最快5月才會進入流行期。

疾管署提醒，腸病毒傳染力極強，民眾應勤洗手、注意個人衛生，另應時常消毒清洗兒童常接觸的物品及玩具，當兒童生病時應儘速就醫或在家休息，避免至公共場所，以降低病毒傳播機會。