親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
愛地球綠生活
手術虛報A健保
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

郭台銘選總統？他的起家厝在這 月租竟只要7500

父子都在兩岸當過兵 時代洪流讓這家人有奇異經歷

第四代票務系統挨批 台鐵：近九成肯定

2019-04-16 15:27聯合報 記者吳姿賢╱即時報導

台鐵第四代票務系統上線多次挨批，國民黨立委許毓仁今天表示，有台鐵內部人員爆料新系統上線及就章，10億經費當中有7億是軟硬體採購，僅3億投入軟體開發。台鐵下午發出新聞稿表示，新系統運作順暢，效能達到規畫標準，近89%使用意見給新系統正面肯定。

台鐵說，為汰換已使用10餘年的第三代票務系統，103年開始進行第四代票務系統建置規畫，並經國家發展委員會104年7月核定辦理，匡列10.7億元，期程105年至109年，逐年編列預算。行政院於106年4月同意107年度以後經費8.5億元得以前瞻計畫預算支應。另票務周邊設備部分，台鐵107年及108年以營業基金編列2.02億元、原鐵工局配合台中計畫及高雄計畫委託代辦0.29億元，總經費13億元，經招標後決標金額總計10.97億元。

台鐵說，全案建置內容包括票務核心系統建置，決標金額5.89億元；票務網路建置，決標金額1.28億元；票務工作站，決標金額1.51億元；車長行動裝置，決標金額0.53億元；資安強化，決標金額0.18億元；對外網際網路及行動通訊服務，決標金額0.35億元；備援中心建置，決標金額1.23億元。決標總金額合計10.97億元。

台鐵表示，全案包括「票務核心系統建置」及其他各項分案均依政府採購法及相關法規，公平、公開、公正辦理招標及後續驗收作業，相關招決標過程均於政府採購網站公告。第四代票務系統將原封閉式架構，改為開放式架構，便於彈性擴充。導入雲端技術，可彈性調整系統資源，並增加網路頻寬，將原訂票最大流量頻寬600MB，提升至5G頻寬，可紓解尖峰時段訂票流量，滿足每分鐘60萬筆交易。

另外，為因應系統持續營運及突發狀況發生，亦已建置異地備援中心；針對各票務電腦系統及網路系統設備，構築完整、嚴謹的資安防護監控機制。

新票務系統經業務單位及第三方驗證查驗通過後，自2月23日開放預訂團體票、4月9日開放預訂個人票，截至4月15日止，團體票共發售8308團、16萬9249張、5104萬8991元，個人票共發售14萬3072筆、24萬6177張、4091萬3104元，系統運作正常順暢。

第四代票務系統3月辦理外部測試及民眾體驗，實際回饋意見近89%對新系統均表示方便使用，包括一站式網站服務、即時呈現座位資訊、轉乘查詢、車票無紙化、旅程可分三段訂不同班次等給予正面肯定。

台鐵第四代票務系統多次挨批。圖／取自台鐵網站
台鐵第四代票務系統多次挨批。圖／取自台鐵網站
分享

台鐵資安
衝不了澎湖花火節 小編怒送小七 500 元商品卡

相關新聞

三天增八例麻疹 中、北部三起群聚延燒 吃麻辣燙也中鏢

2019-04-16 15:43

蘆筍買回家後怎樣不會變老？專家提供這幾招

2019-04-16 15:19

百人出團遊馬爾地夫 3人帶登革熱回台

2019-04-16 15:15

孕婦飲水含洗潔精致唇顎裂？ 專家：難證實關聯

2019-04-16 14:45

難以啟齒說再見？ 拒絕別人前先學五月天阿信「同理」法

2019-04-16 13:57

人性始終來自美麗的旋律 單簧管首席奧登薩默的藍色時光

2019-04-16 14:16

真是罕見！高三女生智齒跑到左眼下

2019-04-16 15:51

高市一男童染腸病毒71型重症

2019-04-16 15:49

桃市30歲男子和麻疹個案同餐廳吃飯 隔1週染麻疹

2019-04-16 15:42

淋巴癌末期竟然痊癒 她靠這些堅強與病魔奮戰

2019-04-16 14:38

台灣戰後移民文學展 外省作家們讓往事並不如煙

2019-04-16 14:30

黃春明沉默之謎：我當時很難相信人

2019-04-16 14:30

回歸林務局 阿里山森鐵員工嗆福利大縮水

2019-04-16 14:29

逼花錢上機車駕訓班 不如建立嚴謹考試

2019-04-16 14:27

機車考照強制上駕訓班？ 公總：追蹤半年後評估

2019-04-16 14:25

孩子頸、腋下皮膚變黑 小心糖尿病

2019-04-16 14:16

台灣人心中「五大精緻美食城市」 宜蘭上榜

2019-04-16 14:16

腸病毒診數上升 併發重症今年已5例

2019-04-16 14:14

大陸製3.5萬雙樹脂筷子 驗出甲醛

2019-04-16 14:14

3人到馬爾地夫旅遊 回國後發現群聚感染登革熱

2019-04-16 14:07

3歲童四肢無力 原來是71型腸病毒併重症

2019-04-16 14:07

中國塑膠筷驗出致癌甲醛 逾3萬雙遭邊境攔下

2019-04-16 13:54

黑洞觀測計畫台灣團隊最年輕成員 如廁隨身帶防熊噴劑

2019-04-16 13:51

第四代票務系統硬體花7億遭質疑 台鐵：皆按採購法辦理

2019-04-16 12:51

乳癌化療後副作用影響生活品質 中醫輔助治療成效佳

2019-04-16 12:32

小確幸很甜！這張票根不要丟 可免費換霜淇淋

2019-04-16 12:27

聯合報系獨家好康！ 憑券買新東陽享限時驚喜優惠

2019-04-16 12:23

首對亞洲合法結婚男女同志 5月24日可望產生

2019-04-16 12:16

524立法期限將至 157對同志伴侶將齊至戶政登記結婚

2019-04-16 12:06

43歲女不孕症11年 歷經流產終喜獲麟兒

2019-04-16 12:06

影／這家日本鐵路公司副業比率高達五成 台鐵盼學習

2019-04-16 11:58

平均薪資逾3萬？林鐵員工指「比照台鐵時期」是謊言

2019-04-16 11:50

長榮航空勞資爭議 長榮：憂工會無法採納中立建議

2019-04-16 11:49

【即時短評】強制上機車駕訓班 無異逼人花錢「補習」

2019-04-16 11:42

文青新寵！台中打卡書店巡禮 你去過幾家

2019-04-16 11:37

外食族用塑膠筷當心有毒物殘留 醫師建議這樣檢視筷子

2019-04-16 11:16

12年國納媒體識讀 學者：不能只介紹新科技下的媒體

2019-04-16 11:12

俠醫太太不藏私 譚敦慈分享健康無毒生活

2019-04-16 11:05

老字號獨立書店東海書苑停業 邊譜展新生

2019-04-16 10:06
看更多

熱門文章

比日本貴1倍！ 網友怨台灣商場「假outlet真百貨」

2019-04-15 18:12

女友「有了」 無精男上門求醫再驗更失落

2019-04-16 07:58

鋒面華南雲雨接力 降雨持續到週休假日

2019-04-15 19:44

孫翠鳳出院 明華園團長陳勝福道出換角無奈

2019-04-15 17:12

女主人倒車險輾愛犬 絕命瞬間狗友神救援

2019-04-15 17:12

氣象局對四縣市發大雨特報 鄭明典：雨總算下到南部了

2019-04-16 09:25

花蓮深夜再傳地震最大震度5級 台中南投也有4級

2019-04-15 23:45

想跟K董飛上天空？星宇再徵300人

2019-04-16 10:49

每日星座運勢／金牛財運旺輕鬆得財 戀情急速加溫

2019-04-16 00:00

【即時短評】強制上機車駕訓班 無異逼人花錢「補習」

2019-04-16 11:42

43歲女不孕症11年 歷經流產終喜獲麟兒

2019-04-16 12:06

鋒面過今顯著降雨 彭啟明：明雨暫歇、周四起又不穩定

2019-04-16 07:25

星宇航空下半年招募300人 逾半職缺歡迎社會新鮮人

2019-04-16 10:39

跑馬拉松危及心臟？ 看基因遺傳

2019-04-15 16:39

酷航「飛常酷促銷」開跑 超值機票最低六折起

2019-04-15 17:51

早餐怎麼挑？ 吃對食物才能活力滿點

2019-04-16 07:21

瘦子怎麼吃都不胖 為什麼我連喝水都胖3公斤？

2019-04-15 17:18

勞動節大禮 「勞退條例」修正案5/1前拚三讀

2019-04-15 23:22

因工作而燃燒殆盡了？這七個方法能幫助重拾及點燃熱情

2019-04-16 00:11

外食族用塑膠筷當心有毒物殘留 醫師建議這樣檢視筷子

2019-04-16 11:16

【生活趣聞】Silence／逃不掉的英文課

2019-04-16 06:00

達文西手術浮報案 檢調查多家醫院

2019-04-16 00:01

你對幾題？機車危險感知平台上線 9月測完才能考駕照

2019-04-15 16:39

沒賺錢沒差 福容飯店2折回饋台灣人

2019-04-15 13:47

「幸福肥」是真的！研究證實：情侶感情穩定 會胖近6公斤

2019-04-15 23:52

平均薪資逾3萬？林鐵員工指「比照台鐵時期」是謊言

2019-04-16 11:50

【追憶時光】菲比／廚娛

2019-04-16 06:00

美國「功夫茶」將抵台 與頂呱呱聯手推「炸雞配珍奶」

2019-04-15 17:52

機車考照將強制上駕訓班？ 公總追蹤半年再評估

2019-04-16 09:55

小確幸很甜！這張票根不要丟 可免費換霜淇淋

2019-04-16 12:27

【親子山遊】優果媽／大寶的第一座百岳

2019-04-16 06:00

新官上任三把火 台灣大送用戶日本漫遊免費

2019-04-16 09:02

星宇航空大規模徵才300人 平均起薪3.5到4.5萬元

2019-04-16 11:07

機車危險感知平台上線 測完才能考照

2019-04-16 00:28

第四代票務系統硬體花7億遭質疑 台鐵：皆按採購法辦理

2019-04-16 12:51

可能不是沒洗乾淨 孩子脖子、腋下變黑要擔心血糖值

2019-04-16 10:02

淋巴癌末期竟然痊癒 她靠這些堅強與病魔奮戰

2019-04-16 14:38

土藏造型！藏壽司土城店4月23日開幕 用餐再抽「台北－大阪」機票

2019-04-16 13:22

台文館憶往：外省人占台13% 白恐受害卻近半

2019-04-16 09:36

責任制再添一例 住院醫師8月適用

2019-04-15 23:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top