第四代票務系統挨批 台鐵：近九成肯定

2019-04-16 15:27 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



台鐵第四代票務系統上線多次挨批，國民黨立委許毓仁今天表示，有台鐵內部人員爆料新系統上線及就章，10億經費當中有7億是軟硬體採購，僅3億投入軟體開發。台鐵下午發出新聞稿表示，新系統運作順暢，效能達到規畫標準，近89%使用意見給新系統正面肯定。

台鐵說，為汰換已使用10餘年的第三代票務系統，103年開始進行第四代票務系統建置規畫，並經國家發展委員會104年7月核定辦理，匡列10.7億元，期程105年至109年，逐年編列預算。行政院於106年4月同意107年度以後經費8.5億元得以前瞻計畫預算支應。另票務周邊設備部分，台鐵107年及108年以營業基金編列2.02億元、原鐵工局配合台中計畫及高雄計畫委託代辦0.29億元，總經費13億元，經招標後決標金額總計10.97億元。

台鐵說，全案建置內容包括票務核心系統建置，決標金額5.89億元；票務網路建置，決標金額1.28億元；票務工作站，決標金額1.51億元；車長行動裝置，決標金額0.53億元；資安強化，決標金額0.18億元；對外網際網路及行動通訊服務，決標金額0.35億元；備援中心建置，決標金額1.23億元。決標總金額合計10.97億元。

台鐵表示，全案包括「票務核心系統建置」及其他各項分案均依政府採購法及相關法規，公平、公開、公正辦理招標及後續驗收作業，相關招決標過程均於政府採購網站公告。第四代票務系統將原封閉式架構，改為開放式架構，便於彈性擴充。導入雲端技術，可彈性調整系統資源，並增加網路頻寬，將原訂票最大流量頻寬600MB，提升至5G頻寬，可紓解尖峰時段訂票流量，滿足每分鐘60萬筆交易。

另外，為因應系統持續營運及突發狀況發生，亦已建置異地備援中心；針對各票務電腦系統及網路系統設備，構築完整、嚴謹的資安防護監控機制。

新票務系統經業務單位及第三方驗證查驗通過後，自2月23日開放預訂團體票、4月9日開放預訂個人票，截至4月15日止，團體票共發售8308團、16萬9249張、5104萬8991元，個人票共發售14萬3072筆、24萬6177張、4091萬3104元，系統運作正常順暢。